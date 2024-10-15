Происшествия Shot: в Москве взорвалось СВУ, среди пострадавших ребенок 15 октября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 + При взрыве СВУ в машине ранения получили трое человек, среди них ребенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) во внедорожнике Tank, произведенном в Китае. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «СВУ сработало в Москве», — передает telegram-канал. Отмечается, что пострадали три человека, среди них есть ребенок. На данный момент их увезли в больницу. Так, у ребенка рассечена голова, а у мужчин ранение рук и ног. Предварительно, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом машины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) во внедорожнике Tank, произведенном в Китае. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «СВУ сработало в Москве», — передает telegram-канал. Отмечается, что пострадали три человека, среди них есть ребенок. На данный момент их увезли в больницу. Так, у ребенка рассечена голова, а у мужчин ранение рук и ног. Предварительно, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом машины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям