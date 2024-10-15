Shot: в Москве взорвалось СВУ, среди пострадавших ребенок

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При взрыве СВУ в машине ранения получили трое человек, среди них ребенок Фото:

В Москве произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) во внедорожнике Tank, произведенном в Китае. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«СВУ сработало в Москве», — передает telegram-канал. Отмечается, что пострадали три человека, среди них есть ребенок. На данный момент их увезли в больницу.

Так, у ребенка рассечена голова, а у мужчин ранение рук и ног. Предварительно, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом машины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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В Москве произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) во внедорожнике Tank, произведенном в Китае. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «СВУ сработало в Москве», — передает telegram-канал. Отмечается, что пострадали три человека, среди них есть ребенок. На данный момент их увезли в больницу. Так, у ребенка рассечена голова, а у мужчин ранение рук и ног. Предварительно, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом машины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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