Shot: в Москве взорвалось СВУ, среди пострадавших ребенок

При взрыве СВУ в машине ранения получили трое человек, среди них ребенок
В Москве произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) во внедорожнике Tank, произведенном в Китае. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«СВУ сработало в Москве», — передает telegram-канал. Отмечается, что пострадали три человека, среди них есть ребенок. На данный момент их увезли в больницу.
Так, у ребенка рассечена голова, а у мужчин ранение рук и ног. Предварительно, взрывчатка была заложена между капотом и лобовым стеклом машины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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