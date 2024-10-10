В ХМАО школы закрылись на карантин из-за вспышки пневмонии

В Нефтеюганске (ХМАО) две школы — № 10 и № 13 — закрылись на карантин из-за вспышки пневмонии. Детей перевели на дистанционное обучение.
«В связи с превышением порогового уровня заболеваемости внебольничной пневмонией в организованном коллективе, школа уходит на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Карантин продлится с 10 по 19 октября 2024 года», — сообщила администрация школы № 13 в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что травмбольница Сургута закрылась на карантин. Экстренные меры приняли из-зи повышения заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией.
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