Пользователи VK могут получить до 5 млн рублей на создание контента

15 октября 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

«ВКонтакте» запустит прием заявок на грант с 15 октября по 5 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU Пользователи соцсети «ВКонтакте» могут претендовать на грант размером до 5 миллионов рублей для создания развлекательно-образовательного контента в формате длинных видео. Прием заявок на грант откроется 15 октября и продлится до 5 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена в пресс-релизе соцсети. «Претендовать на грант до пяти миллионов рублей сможет любой пользователь „ВКонтакте“. На полученные средства он должен создать развлекательно-образовательный контент в формате длинных видео», — говорится в пресс-релизе от соцсети. Отмечается, что общий фонд программы превысит 100 миллионов рублей. Для участия необходимо подать заявку, иметь статус юридического лица или индивидуального предпринимателя и вести открытое сообщество «ВКонтакте» с более чем тысячей подписчиков. Участники обязаны использовать грант на создание контента длительностью от 10 минут, без нарушения платформенных правил и законодательства. Контент должен быть не рекламного характера, а сообщество заявителя не должно фокусироваться на коммерческом контенте. Выбор получателей грантов будет осуществлять координационный совет, в который войдут известные личности, включая генерального директора News Media Holding Максима Иксанова, дизайнера Артемия Лебедева и других. В конце сентября была запущена новая программа монетизации для авторов, позволяющая зарабатывать на публикуемом контенте. Грантовая программа была создана в дополнение к этой, отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам «ВКонтакте» Николай Дуксин. Он подчеркнул, что инициатива направлена на реализацию масштабных идей и создание качественного контента для пользователей соцсети. Директор департамента по работе с сообществами «ВКонтакте» Мария Воробьева также отметила, что программа гранта не ограничивается конкретными тематиками. При этом предпочтение отдается авторам, создающим образовательный контент в формате «How to» (ролики в формате «How to» — это обучающий видеоряд, демонстрирующий выполнение той или иной задачи), который пользуется высоким спросом среди пользователей. Воробьева также выразила надежду на дальнейший рост числа талантливых создателей контента на платформе. Ранее платформа VK Видео объявила о запуске нового интерактивного формата, в котором пользователи могут управлять действиями популярных блогеров, таких как Влад А4 и Милана Стар. Также предоставляется возможность создания собственных интерактивных видеороликов. VK Видео стала первой среди российских платформ, создав подобный формат. Николай Дуксин поделился, что задачей нового формата было не просто добавить интересную фишку, а обеспечить гибкие технологии для создания и воспроизведения контента, которые каждый пользователь «ВКонтакте» сможет применять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователи соцсети «ВКонтакте» могут претендовать на грант размером до 5 миллионов рублей для создания развлекательно-образовательного контента в формате длинных видео. Прием заявок на грант откроется 15 октября и продлится до 5 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена в пресс-релизе соцсети. «Претендовать на грант до пяти миллионов рублей сможет любой пользователь „ВКонтакте“. На полученные средства он должен создать развлекательно-образовательный контент в формате длинных видео», — говорится в пресс-релизе от соцсети. Отмечается, что общий фонд программы превысит 100 миллионов рублей. Для участия необходимо подать заявку, иметь статус юридического лица или индивидуального предпринимателя и вести открытое сообщество «ВКонтакте» с более чем тысячей подписчиков. Участники обязаны использовать грант на создание контента длительностью от 10 минут, без нарушения платформенных правил и законодательства. Контент должен быть не рекламного характера, а сообщество заявителя не должно фокусироваться на коммерческом контенте. Выбор получателей грантов будет осуществлять координационный совет, в который войдут известные личности, включая генерального директора News Media Holding Максима Иксанова, дизайнера Артемия Лебедева и других. В конце сентября была запущена новая программа монетизации для авторов, позволяющая зарабатывать на публикуемом контенте. Грантовая программа была создана в дополнение к этой, отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам «ВКонтакте» Николай Дуксин. Он подчеркнул, что инициатива направлена на реализацию масштабных идей и создание качественного контента для пользователей соцсети. Директор департамента по работе с сообществами «ВКонтакте» Мария Воробьева также отметила, что программа гранта не ограничивается конкретными тематиками. При этом предпочтение отдается авторам, создающим образовательный контент в формате «How to» (ролики в формате «How to» — это обучающий видеоряд, демонстрирующий выполнение той или иной задачи), который пользуется высоким спросом среди пользователей. Воробьева также выразила надежду на дальнейший рост числа талантливых создателей контента на платформе. Ранее платформа VK Видео объявила о запуске нового интерактивного формата, в котором пользователи могут управлять действиями популярных блогеров, таких как Влад А4 и Милана Стар. Также предоставляется возможность создания собственных интерактивных видеороликов. VK Видео стала первой среди российских платформ, создав подобный формат. Николай Дуксин поделился, что задачей нового формата было не просто добавить интересную фишку, а обеспечить гибкие технологии для создания и воспроизведения контента, которые каждый пользователь «ВКонтакте» сможет применять.