В Москве на парковке взорвался автомобиль, пострадал ребенок: что известно о происшествии. Фото

В Москве в машине взорвалось СВУ, пострадали три человека, среди них ребенок

15 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

При взрыве СВУ в машине в Москве пострадали трое человек, один из них является ребенком Фото: Телеграм/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/https://t.me/moscowproc/5612 В Москве на Профсоюзной улице в китайском внедорожнике Tank произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). В результате этого серьезные ранения получили три человека, среди них есть шестилетний ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Что произошло в Москве, кому принадлежит взорвавшийся автомобиль — в материале URA.RU. Подробности взрыва СВУ в Москве На Профсоюзной улице в Москве произошел взрыв СВУ, установленного на китайском внедорожнике Tank. СВУ было спрятано в пакете, который находился между капотом и лобовым стеклом автомобиля на стороне водителя. Устройство было замаскировано детской пеленкой. Взрыв произошел утром, когда мужчина с ребенком подошли к своему автомобилю и попытались убрать подозрительный предмет, передает telegram-канал Shot. По факту взрыва СВУ во внедорожнике в Москве возбуждено уголовное дело Фото: Телеграм/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/https://t.me/moscowproc/5612 В результате взрыва ребенок получил рассечение головы и был госпитализирован. Один из мужчин получил открытый перелом руки, а другой — осколочное ранение бедра. Все пострадавшие были немедленно доставлены в больницу на скорой помощи. Взрыв задел автомобиль Mazda, стоящий рядом с внедорожником. По факту произошедшего Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Следователи и криминалисты Главного следственного управления региона работают на месте происшествия в тесном сотрудничестве с оперативными службами. Планируется проведение ряда экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую, для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает telegram-канал Следкома. Кто является владельцем взорвавшегося автомобиля Владельцем внедорожника является генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Он владеет долями в 13 ресторанах, включая бары «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге. Сейчас рассматривается версия, что мотивом покушения на убийство могли стать бизнес-разборки. Пострадавший бизнесмен доставлен в НИИ им. Н.В. Склифосовского Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU СВУ было начинено поражающими элементами и спрятано в пакет на капоте автомобиля предпринимателя. Виктор, думая, что это мусор, попытался убрать пакет, в результате чего произошел взрыв. После произошедшего он схватил ребенка и поднялся в квартиру на 15 этаж. При этом мужчина истекал кровью. Уже из дома он вызвал скорую помощь, которая доставила его в НИИ им. Н.В. Склифосовского, пишет telegram-канал Shot. Второй пострадавший мужчина Еще одним раненым в результате взрыв СВУ оказался 43-летний Александр Ш. Он находился рядом с автомобилем, когда произошла детонация. Мужчина по профессии является бурильщиком. Также он был несколько раз осужден: один раз за кражу и несколько раз за хулиганство, передает telegram-канал Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на Профсоюзной улице в китайском внедорожнике Tank произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). В результате этого серьезные ранения получили три человека, среди них есть шестилетний ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Что произошло в Москве, кому принадлежит взорвавшийся автомобиль — в материале URA.RU. На Профсоюзной улице в Москве произошел взрыв СВУ, установленного на китайском внедорожнике Tank. СВУ было спрятано в пакете, который находился между капотом и лобовым стеклом автомобиля на стороне водителя. Устройство было замаскировано детской пеленкой. Взрыв произошел утром, когда мужчина с ребенком подошли к своему автомобилю и попытались убрать подозрительный предмет, передает telegram-канал Shot. В результате взрыва ребенок получил рассечение головы и был госпитализирован. Один из мужчин получил открытый перелом руки, а другой — осколочное ранение бедра. Все пострадавшие были немедленно доставлены в больницу на скорой помощи. Взрыв задел автомобиль Mazda, стоящий рядом с внедорожником. По факту произошедшего Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Следователи и криминалисты Главного следственного управления региона работают на месте происшествия в тесном сотрудничестве с оперативными службами. Планируется проведение ряда экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую, для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает telegram-канал Следкома. Владельцем внедорожника является генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Он владеет долями в 13 ресторанах, включая бары «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге. Сейчас рассматривается версия, что мотивом покушения на убийство могли стать бизнес-разборки. СВУ было начинено поражающими элементами и спрятано в пакет на капоте автомобиля предпринимателя. Виктор, думая, что это мусор, попытался убрать пакет, в результате чего произошел взрыв. После произошедшего он схватил ребенка и поднялся в квартиру на 15 этаж. При этом мужчина истекал кровью. Уже из дома он вызвал скорую помощь, которая доставила его в НИИ им. Н.В. Склифосовского, пишет telegram-канал Shot. Еще одним раненым в результате взрыв СВУ оказался 43-летний Александр Ш. Он находился рядом с автомобилем, когда произошла детонация. Мужчина по профессии является бурильщиком. Также он был несколько раз осужден: один раз за кражу и несколько раз за хулиганство, передает telegram-канал Shot.