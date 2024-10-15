Во время взрыва машины в Москве пострадал местный бизнесмен

15 октября 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

При взрыве СВУ в Москве пострадал бизнесмен Виктор Мишачев, у него ранения ног и рук Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве во внедорожнике Tank взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего ранения получил владелец автомобиля — генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Гендиректор компании „Шейкер групп“ Виктор Мишачев пострадал во время взрыва автомобиля на юго-западе Москвы», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Известно, что бизнесмен владел долей в известных барах «Гадкий кайот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге. Бизнес-разборки — сейчас одна из основных версий мотива покушения на убийство. Среди пострадавших от взрыва еще один мужчина и ребенок. У первого ранения рук и ног, у несовершеннолетнего рассечена голова. Сам бизнесмен также получил ранения ног и рук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве во внедорожнике Tank взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего ранения получил владелец автомобиля — генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Гендиректор компании „Шейкер групп“ Виктор Мишачев пострадал во время взрыва автомобиля на юго-западе Москвы», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Известно, что бизнесмен владел долей в известных барах «Гадкий кайот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге. Бизнес-разборки — сейчас одна из основных версий мотива покушения на убийство. Среди пострадавших от взрыва еще один мужчина и ребенок. У первого ранения рук и ног, у несовершеннолетнего рассечена голова. Сам бизнесмен также получил ранения ног и рук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.