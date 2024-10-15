Во время взрыва машины в Москве пострадал местный бизнесмен

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Пленарное заседание 6-й Межрегиональной конференции в Приволжском федеральном округе «Инфофорум-Прикамье». Пермь, депутат, чиновник, бизнесмен, мужчина, форум, участник, предприниматель, руки
При взрыве СВУ в Москве пострадал бизнесмен Виктор Мишачев, у него ранения ног и рук Фото:

В Москве во внедорожнике Tank взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего ранения получил владелец автомобиля — генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Гендиректор компании „Шейкер групп“ Виктор Мишачев пострадал во время взрыва автомобиля на юго-западе Москвы», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Известно, что бизнесмен владел долей в известных барах «Гадкий кайот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге. Бизнес-разборки — сейчас одна из основных версий мотива покушения на убийство.

Среди пострадавших от взрыва еще один мужчина и ребенок. У первого ранения рук и ног, у несовершеннолетнего рассечена голова. Сам бизнесмен также получил ранения ног и рук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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В Москве во внедорожнике Tank взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего ранения получил владелец автомобиля — генеральный директор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Гендиректор компании „Шейкер групп“ Виктор Мишачев пострадал во время взрыва автомобиля на юго-западе Москвы», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Известно, что бизнесмен владел долей в известных барах «Гадкий кайот» и Dirty dance bar в Москве, а также «Бунин бар» в Екатеринбурге. Бизнес-разборки — сейчас одна из основных версий мотива покушения на убийство. Среди пострадавших от взрыва еще один мужчина и ребенок. У первого ранения рук и ног, у несовершеннолетнего рассечена голова. Сам бизнесмен также получил ранения ног и рук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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