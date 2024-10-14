Власти рассказали, когда в Перми введут новый школьный проездной

В Перми с ноября введут новые проездные на три месяца для учащихся 5-11 классов. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы рассказал начальник городского дептранса Анатолий Путин.
«Сейчас школьные проездные для 5-11 классов покупают всего лишь 16% от общего количества учащихся. Рассматривается установление дополнительного вида проездных для школьников на три месяца, который будет стоить 1998 рублей. Скидка составит 70%», — рассказал чиновник. Он добавил, что решение вступит в силу с 1 ноября 2024 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с 1 ноября снизится стоимость безлимитных проездных на месяц для школьников с 5 по 11 класс. Сейчас он стоит 1 110 рублей.
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