14 октября 2024

Власти рассказали, когда в Перми введут новый школьный проездной

Власти Перми введут новый школьный проездной с ноября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость проездного на три месяца для школьников в Перми составит 1998 рублей
Стоимость проездного на три месяца для школьников в Перми составит 1998 рублей Фото:

В Перми с ноября введут новые проездные на три месяца для учащихся 5-11 классов. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы рассказал начальник городского дептранса Анатолий Путин.

«Сейчас школьные проездные для 5-11 классов покупают всего лишь 16% от общего количества учащихся. Рассматривается установление дополнительного вида проездных для школьников на три месяца, который будет стоить 1998 рублей. Скидка составит 70%», — рассказал чиновник. Он добавил, что решение вступит в силу с 1 ноября 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с 1 ноября снизится стоимость безлимитных проездных на месяц для школьников с 5 по 11 класс. Сейчас он стоит 1 110 рублей.

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В Перми с ноября введут новые проездные на три месяца для учащихся 5-11 классов. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы рассказал начальник городского дептранса Анатолий Путин. «Сейчас школьные проездные для 5-11 классов покупают всего лишь 16% от общего количества учащихся. Рассматривается установление дополнительного вида проездных для школьников на три месяца, который будет стоить 1998 рублей. Скидка составит 70%», — рассказал чиновник. Он добавил, что решение вступит в силу с 1 ноября 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с 1 ноября снизится стоимость безлимитных проездных на месяц для школьников с 5 по 11 класс. Сейчас он стоит 1 110 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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