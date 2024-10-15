FT: МИД Финляндии призвал ужесточить санкции против нефтяного флота России

15 октября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Элина Валтонен заявила, что в санкционный список будут внесены еще несколько судов РФ Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу нужно ужесточить санкции против России, в особенности в отношении «теневого флота» страны. Он состоит из незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для санкций на продажу сырой нефти. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. «Эти незастрахованные и некачественные суда обходят ценовой предел, но они также действительно подвергают опасности окружающую среду, особенно в Балтийском море, о чем мы на самом деле очень беспокоимся. Так что определенно нужно сделать больше», — заявила Валтонен. Ее слова приводит газета Financial Times . Кроме того, Элина Валтонен упомянула о планах добавления новых российских судов и связанных с ними организаций в санкционные списки, а также о необходимости принятия мер в отношении финансовых институтов, поддерживающих связанные с торговлей транзакции. Валтонен особо отметила риски, которые возрастают в зимний период, когда Балтийское море покрывается льдом, увеличивая вероятность аварий и инцидентов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с заявлением о стратегической переориентации российского экспорта на страны глобального Юга. Он подчеркнул, что эти рынки обладают потенциалом стать рынками будущего, и что Россия планировала бы изменить направление своих экспортных потоков вне зависимости от западных санкций. Мишустин утверждает, что санкции лишь ускорили процесс изменений в торговой политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западу нужно ужесточить санкции против России, в особенности в отношении «теневого флота» страны. Он состоит из незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для санкций на продажу сырой нефти. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. «Эти незастрахованные и некачественные суда обходят ценовой предел, но они также действительно подвергают опасности окружающую среду, особенно в Балтийском море, о чем мы на самом деле очень беспокоимся. Так что определенно нужно сделать больше», — заявила Валтонен. Ее слова приводит газета Financial Times. Кроме того, Элина Валтонен упомянула о планах добавления новых российских судов и связанных с ними организаций в санкционные списки, а также о необходимости принятия мер в отношении финансовых институтов, поддерживающих связанные с торговлей транзакции. Валтонен особо отметила риски, которые возрастают в зимний период, когда Балтийское море покрывается льдом, увеличивая вероятность аварий и инцидентов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с заявлением о стратегической переориентации российского экспорта на страны глобального Юга. Он подчеркнул, что эти рынки обладают потенциалом стать рынками будущего, и что Россия планировала бы изменить направление своих экспортных потоков вне зависимости от западных санкций. Мишустин утверждает, что санкции лишь ускорили процесс изменений в торговой политике.