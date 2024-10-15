В Златоусте вырубят лес на тропе здоровья

Здоровые сосны вырубят полосой шириной 20 метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) готовятся вырубить сосновый лес на тропе здоровья седьмого жилучастка. Как URA.RU рассказали жители поселка, корабельные сосны стоят без признаков заболеваний или заражения вредителями, но все равно погибнут под пилами дровосеков.

«Поставили метки на деревьях, готовятся начать вырубку. Она пройдет полосой 20 метров в ширину. Корабельные сосны, между которыми 10-метров пространство, будут уничтожены», — рассказала URA.RU председатель КТОСа седьмого жилучастка Любовь Бабушкина.

По имеющимся данным, работы проведут сотрудники исправительной колонии №25, распложенной в Златоусте. Рубка намечена в Серебряном бору. Жители здесь любят гулять и встречать Новый год в декабре. «На участке разбита тропа здоровья. Люди всех возрастов, много пожилых, ходят со скандинавскими палочками. После вырубки тропы не станет», — посетовали URA.RU местные активисты.

С вырубками жители поселка борются с 90-х годов. Сказали, что вместе с исчезновением леса высыхают и родники. Вырубка сосен на тропе здоровья будет не единственным случаем. Отдельно наметили сплошную рубку со сжиганием древесины деревьев, пострадавших от уссурийского полиграфа.

Жители, представители мэрии и ответственных служб вопрос уничтожения леса обсудят 17 октября. В пресс-службе мэрии пояснили, что вопрос не входит непосредственно в компетенцию местных властей. Запрос отправлен URA.RU в офис Главного управления лесами региона. Ответ к моменту публикации не поступил.