Семья зверски убитой школьницы срочно уехала из Первоуральска после трагедии

Семья убитой в Первоуральске школьницы уехала в Таджикистан

15 октября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

О девочке позитивно отзываются даже соседи. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семья 13-летней Шукроны, которую зверски зарезали в Первоуральске, после трагедии уехала в Таджикистан. Родители похоронили свою дочку там, рассказал URA.RU родной дядя Шукроны. «После случившегося они вернулись в Таджикистан, там уже прошли похороны. Вернутся ли они, неизвестно», — поделился собеседник. В семье, где случилось горе, воспитывалось трое детей. Шукрона была старшей. Ее сестрам — 1,5 и 11 лет. Соседи отзываются о них с теплотой. Девочки, например, часто помогали им выносить мусор. Убийство произошло 9 октября в доме на проспекте Космонавтов, 10. В квартире находились 13-летняя Шукрона и 21-летняя подруга семьи. По данным силовиков, между ними произошла ссора, закончившаяся трагедией. Чтобы замести следы, обвиняемая устроила пожар и скрылась. Однако ее оперативно задержали. Суд отправил девушку под стражу, свою вину она признала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья 13-летней Шукроны, которую зверски зарезали в Первоуральске, после трагедии уехала в Таджикистан. Родители похоронили свою дочку там, рассказал URA.RU родной дядя Шукроны. «После случившегося они вернулись в Таджикистан, там уже прошли похороны. Вернутся ли они, неизвестно», — поделился собеседник. В семье, где случилось горе, воспитывалось трое детей. Шукрона была старшей. Ее сестрам — 1,5 и 11 лет. Соседи отзываются о них с теплотой. Девочки, например, часто помогали им выносить мусор. Убийство произошло 9 октября в доме на проспекте Космонавтов, 10. В квартире находились 13-летняя Шукрона и 21-летняя подруга семьи. По данным силовиков, между ними произошла ссора, закончившаяся трагедией. Чтобы замести следы, обвиняемая устроила пожар и скрылась. Однако ее оперативно задержали. Суд отправил девушку под стражу, свою вину она признала.