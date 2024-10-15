Семья зверски убитой школьницы срочно уехала из Первоуральска после трагедии

Семья убитой в Первоуральске школьницы уехала в Таджикистан
© Служба новостей «URA.RU»
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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, дети, школа, школьники, школьница
О девочке позитивно отзываются даже соседи. Фото:

Семья 13-летней Шукроны, которую зверски зарезали в Первоуральске, после трагедии уехала в Таджикистан. Родители похоронили свою дочку там, рассказал URA.RU родной дядя Шукроны.

«После случившегося они вернулись в Таджикистан, там уже прошли похороны. Вернутся ли они, неизвестно», — поделился собеседник.

В семье, где случилось горе, воспитывалось трое детей. Шукрона была старшей. Ее сестрам — 1,5 и 11 лет. Соседи отзываются о них с теплотой. Девочки, например, часто помогали им выносить мусор.

Убийство произошло 9 октября в доме на проспекте Космонавтов, 10. В квартире находились 13-летняя Шукрона и 21-летняя подруга семьи. По данным силовиков, между ними произошла ссора, закончившаяся трагедией. Чтобы замести следы, обвиняемая устроила пожар и скрылась. Однако ее оперативно задержали. Суд отправил девушку под стражу, свою вину она признала.

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Семья 13-летней Шукроны, которую зверски зарезали в Первоуральске, после трагедии уехала в Таджикистан. Родители похоронили свою дочку там, рассказал URA.RU родной дядя Шукроны. «После случившегося они вернулись в Таджикистан, там уже прошли похороны. Вернутся ли они, неизвестно», — поделился собеседник. В семье, где случилось горе, воспитывалось трое детей. Шукрона была старшей. Ее сестрам — 1,5 и 11 лет. Соседи отзываются о них с теплотой. Девочки, например, часто помогали им выносить мусор. Убийство произошло 9 октября в доме на проспекте Космонавтов, 10. В квартире находились 13-летняя Шукрона и 21-летняя подруга семьи. По данным силовиков, между ними произошла ссора, закончившаяся трагедией. Чтобы замести следы, обвиняемая устроила пожар и скрылась. Однако ее оперативно задержали. Суд отправил девушку под стражу, свою вину она признала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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