14 октября 2024

Utair откроет новые рейсы из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Utair увеличит число рейсов по ХМАО в осенне-зимнем расписании
Utair увеличит число рейсов по ХМАО в осенне-зимнем расписании Фото:

Авиакомпания Utair сформировала график полетов на осень и зиму. Авиаперевозчик расширил расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

«С 28 октября Utair переходит на осенне-зимнее расписание. Авиакомпания расширила расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска и из Нижневартовска», — сообщила агентству пресс-служба Utair.

Из Ханты-Мансийска будут летать самолеты в 10 городов России, в том числе в Нижневартовск, Белоярский, Игрим Березовского района и Урай. Из Нижневартовска пассажиры смогут улететь в шесть населенных пунктов в пределах страны. Всего авиакомпания запланировала полеты по 58 маршрутам из городов Югры, большинство из которых (51) — внутри страны.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings с 28 октября возобновит прямые рейсы из Нягани в Москву. Самолеты будут летать в столицу по понедельникам до 24 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания Utair сформировала график полетов на осень и зиму. Авиаперевозчик расширил расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска и Нижневартовска. «С 28 октября Utair переходит на осенне-зимнее расписание. Авиакомпания расширила расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска и из Нижневартовска», — сообщила агентству пресс-служба Utair. Из Ханты-Мансийска будут летать самолеты в 10 городов России, в том числе в Нижневартовск, Белоярский, Игрим Березовского района и Урай. Из Нижневартовска пассажиры смогут улететь в шесть населенных пунктов в пределах страны. Всего авиакомпания запланировала полеты по 58 маршрутам из городов Югры, большинство из которых (51) — внутри страны. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings с 28 октября возобновит прямые рейсы из Нягани в Москву. Самолеты будут летать в столицу по понедельникам до 24 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...