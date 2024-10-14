Utair откроет новые рейсы из ХМАО

Авиакомпания Utair сформировала график полетов на осень и зиму. Авиаперевозчик расширил расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска и Нижневартовска.
«С 28 октября Utair переходит на осенне-зимнее расписание. Авиакомпания расширила расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска и из Нижневартовска», — сообщила агентству пресс-служба Utair.
Из Ханты-Мансийска будут летать самолеты в 10 городов России, в том числе в Нижневартовск, Белоярский, Игрим Березовского района и Урай. Из Нижневартовска пассажиры смогут улететь в шесть населенных пунктов в пределах страны. Всего авиакомпания запланировала полеты по 58 маршрутам из городов Югры, большинство из которых (51) — внутри страны.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings с 28 октября возобновит прямые рейсы из Нягани в Москву. Самолеты будут летать в столицу по понедельникам до 24 марта.
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