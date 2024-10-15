«Коммерсант FM»: глава Олимпийского комитета России готов объявить об отставке

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намерен объявить об уходе с должности. Об этом сообщил «Коммерсант FM».
«Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков готов объявить об отставке», — сообщил «Коммерсант FM» со ссылкой на источники. Ожидается, что официальное заявление по этому поводу будет сделано в ближайшее время.
Пост президента ОКР Поздняков занимает с 2018 года. Он является заслуженным мастером спорта СССР и России, также удостоен ордена Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.
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