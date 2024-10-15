В Кремле раскрыли подробности договора о партнерстве России и КНДР

Песков: формулировки в договоре о партнерстве России и КНДР однозначны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что в договоре о партнерстве РФ и КНДР предусматриваются сферы взаимодействия стран в политике и экономике Фото:

В Кремле заявили о пунктах в договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, касающихся безопасности и возможного конфликта на Корейском полуострове, назвав их однозначными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договор подразумевает сотрудничество стран в стратегической сфере и в безопасности, это главное.

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«В договоре перечислены формулировки, они достаточно однозначные. Главное, что этот договор подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в безопасности», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Договор о партнерстве РФ и Северной Кореи предусматривает тесное сотрудничество в различных сферах, включая экономику, политику и безопасность. Важным аспектом является обязательство сторон к совместным действиям в случае возникновения конфликтных ситуаций на полуострове.

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В Кремле заявили о пунктах в договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, касающихся безопасности и возможного конфликта на Корейском полуострове, назвав их однозначными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договор подразумевает сотрудничество стран в стратегической сфере и в безопасности, это главное. «В договоре перечислены формулировки, они достаточно однозначные. Главное, что этот договор подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в безопасности», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Договор о партнерстве РФ и Северной Кореи предусматривает тесное сотрудничество в различных сферах, включая экономику, политику и безопасность. Важным аспектом является обязательство сторон к совместным действиям в случае возникновения конфликтных ситуаций на полуострове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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