В Кремле раскрыли подробности договора о партнерстве России и КНДР

Песков: формулировки в договоре о партнерстве России и КНДР однозначны

15 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что в договоре о партнерстве РФ и КНДР предусматриваются сферы взаимодействия стран в политике и экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили о пунктах в договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, касающихся безопасности и возможного конфликта на Корейском полуострове, назвав их однозначными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договор подразумевает сотрудничество стран в стратегической сфере и в безопасности, это главное. Новость по теме Договор России и КНДР предусматривает военную помощь: детали документа, одобренного Путиным «В договоре перечислены формулировки, они достаточно однозначные. Главное, что этот договор подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в безопасности», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Договор о партнерстве РФ и Северной Кореи предусматривает тесное сотрудничество в различных сферах, включая экономику, политику и безопасность. Важным аспектом является обязательство сторон к совместным действиям в случае возникновения конфликтных ситуаций на полуострове. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле заявили о пунктах в договоре о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, касающихся безопасности и возможного конфликта на Корейском полуострове, назвав их однозначными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договор подразумевает сотрудничество стран в стратегической сфере и в безопасности, это главное. «В договоре перечислены формулировки, они достаточно однозначные. Главное, что этот договор подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в безопасности», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Договор о партнерстве РФ и Северной Кореи предусматривает тесное сотрудничество в различных сферах, включая экономику, политику и безопасность. Важным аспектом является обязательство сторон к совместным действиям в случае возникновения конфликтных ситуаций на полуострове.