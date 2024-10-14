В Ноябрьске (ЯНАО) на берегу озера Ханто (по преданию, воду из него пил первый президент РФ Борис Ельцин — прим. URA.RU) установили новый арт-объект. Он представляет собой буквы с одноименным названием, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«На берегу озера Ханто установили трехметровые буквы с названием водоема. Работы ведутся в рамках работ по благоустройству территории», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии.
Летом текущего года мэр Ноябрьска Алексей Романов сообщил о реконструкции прибрежной зоны озера. Там были установлены мангальные зоны, продолжилась реконструкция набережной. Сам водоем планируют очистить к 2030 году на деньги федерального бюджета. О мифах, легендах и экологических проблемах, связанных с озером — в материале URA.RU.
В Ноябрьске установили арт-объект в рамках благоустройства озера Ханто
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В Ноябрьске (ЯНАО) на берегу озера Ханто (по преданию, воду из него пил первый президент РФ Борис Ельцин — прим. URA.RU) установили новый арт-объект. Он представляет собой буквы с одноименным названием, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «На берегу озера Ханто установили трехметровые буквы с названием водоема. Работы ведутся в рамках работ по благоустройству территории», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. Летом текущего года мэр Ноябрьска Алексей Романов сообщил о реконструкции прибрежной зоны озера. Там были установлены мангальные зоны, продолжилась реконструкция набережной. Сам водоем планируют очистить к 2030 году на деньги федерального бюджета. О мифах, легендах и экологических проблемах, связанных с озером — в материале URA.RU.