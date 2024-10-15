«Жалуйтесь хоть Путину»: беременную шадринку отказались принять в женской консультации

Беременная жительница Шадринска не может встать на учет
© Служба новостей «URA.RU»
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Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, полиция
В женской консультации Шадринска отказали беременной в приеме и вызвали участкового (архивное фото) Фото:

Жительница Шадринска Курганской области Дарья М. несколько недель не могла попасть на прием к врачу женской консультации (ЖК), чтобы встать на учет по беременности. Отчаявшись получить талончик, женщина попросила письменное уведомление об отказе в приеме, на что в ЖК вызвали участкового. Об этом URA.RU рассказала сама шадринка.

«Я три недели не могу записаться в женскую консультацию Шадринска, чтобы встать на учет по беременности. Сама ездила в Екатеринбург на УЗИ, где подтвердилась беременность. В ЖК говорят, что у них всего один врач на весь город — она же заведующая, и она принимает только по записи. Сегодня пыталась обратиться в ЖК без записи — принимать отказались, вызвали участкового! Говорят, жалуйтесь хоть Путину. Бумагу об отказе в приеме и постановке на учет мне так и не дали», — рассказала собеседница.

Женщина готовится стать матерью третий раз. Так как ранее были проведены два кесаревых сечения, необходимо обследование на ранних сроках беременности. Собеседница в больнице дождалась участкового и написала объяснительную, а также заявление с просьбой принять меры в отношении заведующей женской консультацией.

По данному факту URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Мы также попросили уточнить, как изменилась ситуация с обеспеченностью кардами ЖК и родильного отделения в Шадринске в 2024 году. Ответ ожидается.

В 2023 году агентство уже писало, что беременные женщины попадают к врачам после жалобы в депздрав. Тогда жительницы Шадринска рассказали, что записаться на прием в ЖК практически невозможно и приходится ездить к врачам в соседние регионы. В депздраве на это ответили, что в ЖК Шадринска работает заведующий и два врача-гинеколога.

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Жительница Шадринска Курганской области Дарья М. несколько недель не могла попасть на прием к врачу женской консультации (ЖК), чтобы встать на учет по беременности. Отчаявшись получить талончик, женщина попросила письменное уведомление об отказе в приеме, на что в ЖК вызвали участкового. Об этом URA.RU рассказала сама шадринка. «Я три недели не могу записаться в женскую консультацию Шадринска, чтобы встать на учет по беременности. Сама ездила в Екатеринбург на УЗИ, где подтвердилась беременность. В ЖК говорят, что у них всего один врач на весь город — она же заведующая, и она принимает только по записи. Сегодня пыталась обратиться в ЖК без записи — принимать отказались, вызвали участкового! Говорят, жалуйтесь хоть Путину. Бумагу об отказе в приеме и постановке на учет мне так и не дали», — рассказала собеседница. Женщина готовится стать матерью третий раз. Так как ранее были проведены два кесаревых сечения, необходимо обследование на ранних сроках беременности. Собеседница в больнице дождалась участкового и написала объяснительную, а также заявление с просьбой принять меры в отношении заведующей женской консультацией. По данному факту URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Мы также попросили уточнить, как изменилась ситуация с обеспеченностью кардами ЖК и родильного отделения в Шадринске в 2024 году. Ответ ожидается. В 2023 году агентство уже писало, что беременные женщины попадают к врачам после жалобы в депздрав. Тогда жительницы Шадринска рассказали, что записаться на прием в ЖК практически невозможно и приходится ездить к врачам в соседние регионы. В депздраве на это ответили, что в ЖК Шадринска работает заведующий и два врача-гинеколога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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