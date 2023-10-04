Беременные в Курганской области попадают к врачам после жалобы в депздрав

05 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

В Шадринске беременные женщины жалуются, что не могут попасть в женскую консультацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Беременные женщины в Курганской области вынуждены обращаться в депздрав, чтобы попасть на прием в женскую консультацию (ЖК) для постановки на учет. Об этом URA.RU рассказала жительница Шадринска, ожидающая второго ребенка. «По беременности не могла встать на учет в течении двух недель. Не то что встать, а хотя бы подтвердить беременность. Люди, бывают, месяцами не могут к врачу попасть. Приходим в ЖК, просим помощи в записи, говорят звонить по номеру 122, либо записываться через портал госуслуг в 11:00. Пока дозвонишься, либо погружаешь сайт в 10:59 еще не выложили талоны, в 11:01 уже талонов нет. Пытаешься в больнице объяснить ситуацию, в ответ обычно хамят. Приходится через telegram-чат обращаться, либо писать в депздрав», — рассказала жительница Шадринска. По словам собеседницы, в Шадринске работает одна женская консультация, в которой один врач (заведующая ЖК) и акушерки. Некоторые беременные из района могут наблюдаться в районной больнице. «У меня вторая беременность. Хотелось бы родить в Шадринске, но у нас нет роддома, только родильное отделение. Мест мало, поэтому всех в Курган отправляют. Первая беременность была два года назад. Тогда в Шадринске было всего три палаты послеродовых по два места, дородовые три палаты по четыре места. И точно так же отправляли в Курган, даже во время родов со схватками», — рассказала шадринка. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что в родильном отделении ГБУ «Шадринская городская больница» на 16 коек работают два врача акушера-гинеколога и неонатолог. В женской консультации Шадринска работает заведующий и два врача-акушера-гинеколога. Плановая запись к акушеру-гинекологу возможна по телефону 122, через личный кабинет Госуслуг, poliklinika45.ru. Всего в Курганской области — 11 родильных отделений и два родильных дома. С 2012 года в регионе введена трехуровневая система оказания медпомощи, в том числе для беременных, рожениц и родильниц, определена маршрутизация в зависимости от группы риска. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Сигидаев обвинил персонал роддомов в низкой рождаемости. Он отметил, что одной из причин депопуляции является морально-этический аспект акушерства: нетолерантность к беременным со стороны медиков. Для повышения рождаемости в рамках программы «Другое Акушерство» в Кургане будет создан Единый центр женского здоровья (ЕЦЖЗ). На нехватку врачей в женской консультации шадринцы жаловались в декабре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беременные женщины в Курганской области вынуждены обращаться в депздрав, чтобы попасть на прием в женскую консультацию (ЖК) для постановки на учет. Об этом URA.RU рассказала жительница Шадринска, ожидающая второго ребенка. «По беременности не могла встать на учет в течении двух недель. Не то что встать, а хотя бы подтвердить беременность. Люди, бывают, месяцами не могут к врачу попасть. Приходим в ЖК, просим помощи в записи, говорят звонить по номеру 122, либо записываться через портал госуслуг в 11:00. Пока дозвонишься, либо погружаешь сайт в 10:59 еще не выложили талоны, в 11:01 уже талонов нет. Пытаешься в больнице объяснить ситуацию, в ответ обычно хамят. Приходится через telegram-чат обращаться, либо писать в депздрав», — рассказала жительница Шадринска. По словам собеседницы, в Шадринске работает одна женская консультация, в которой один врач (заведующая ЖК) и акушерки. Некоторые беременные из района могут наблюдаться в районной больнице. «У меня вторая беременность. Хотелось бы родить в Шадринске, но у нас нет роддома, только родильное отделение. Мест мало, поэтому всех в Курган отправляют. Первая беременность была два года назад. Тогда в Шадринске было всего три палаты послеродовых по два места, дородовые три палаты по четыре места. И точно так же отправляли в Курган, даже во время родов со схватками», — рассказала шадринка. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что в родильном отделении ГБУ «Шадринская городская больница» на 16 коек работают два врача акушера-гинеколога и неонатолог. В женской консультации Шадринска работает заведующий и два врача-акушера-гинеколога. Плановая запись к акушеру-гинекологу возможна по телефону 122, через личный кабинет Госуслуг, poliklinika45.ru. Всего в Курганской области — 11 родильных отделений и два родильных дома. С 2012 года в регионе введена трехуровневая система оказания медпомощи, в том числе для беременных, рожениц и родильниц, определена маршрутизация в зависимости от группы риска. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Сигидаев обвинил персонал роддомов в низкой рождаемости. Он отметил, что одной из причин депопуляции является морально-этический аспект акушерства: нетолерантность к беременным со стороны медиков. Для повышения рождаемости в рамках программы «Другое Акушерство» в Кургане будет создан Единый центр женского здоровья (ЕЦЖЗ). На нехватку врачей в женской консультации шадринцы жаловались в декабре 2022 года.