Свердловскую область на пять дней накроет смог

В Свердловской области с 14 по 19 октября ожидается загрязнение воздуха вредными примесями. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.
«С 20 часов 14 октября до 20 часов 19 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — следует из сообщения.
На этой же неделе на регион обрушится снегопад. Согласно прогнозу, 19—20 октября на Среднем Урале выпадут мокрый снег и небольшой дождь.
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