Свердловскую область на пять дней накроет смог

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Туман. Челябинск, смог, нму, атмосферное явление, туман
НМУ объявили до 19 октября Фото:

В Свердловской области с 14 по 19 октября ожидается загрязнение воздуха вредными примесями. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

«С 20 часов 14 октября до 20 часов 19 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — следует из сообщения.

На этой же неделе на регион обрушится снегопад. Согласно прогнозу, 19—20 октября на Среднем Урале выпадут мокрый снег и небольшой дождь.

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В Свердловской области с 14 по 19 октября ожидается загрязнение воздуха вредными примесями. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре. «С 20 часов 14 октября до 20 часов 19 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — следует из сообщения. На этой же неделе на регион обрушится снегопад. Согласно прогнозу, 19—20 октября на Среднем Урале выпадут мокрый снег и небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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