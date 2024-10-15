Троллейбус №16 в Челябинске изменит маршрут движения

В Челябинске троллейбус №16 временно изменит маршрут движения. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Троллейбус 16 изменит трассу движения. На узле „Детский парк“ с 23:00 15 октября будет закрыто движение по проспекту Ленина через улицу Рождественского», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Троллейбусы №16 направят по маршруту АМЗ — Детский мир. Изменение связано с очередным этапом капитального ремонта путей.
В Челябинске ранее изменили маршруты три автобуса и троллейбуса в Металлургическом районе. С 19:00 10 октября до 20:00 18 октября из-за реконструкции участка теплотрассы на Сталеваров частично закрыто движение на улице Богдана Хмельницкого. Из-за этого свои маршруты движения изменили автобусы №31 и №132, №41, а также троллейбус №14.
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