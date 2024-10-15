Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется снег. Скрин

В Тюмени в начале следующей недели выпадет снег
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Снегопад повторится в Тюмени в течение 10 дней
Снегопад повторится в Тюмени в течение 10 дней Фото:

В Тюмени в течение следующих десяти дней вновь выпадет снег. Такой прогноз размещен на сайте метеорологического ресурса Gismeteo.

«Во вторник, 22 октября, в Тюмени ожидается мокрый снег. Он продлится до четверга, 24 октября», — говорится в прогнозе.

В течение недели температура воздуха продержится на уровне семи градусов выше нуля. Затем ожидается похолодание до -1 градуса. Сила ветра в эти дни не превысит семи метров в секунду.

Прогноз на 10 дней
Прогноз на 10 дней
Фото:

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В Тюмени в течение следующих десяти дней вновь выпадет снег. Такой прогноз размещен на сайте метеорологического ресурса Gismeteo. «Во вторник, 22 октября, в Тюмени ожидается мокрый снег. Он продлится до четверга, 24 октября», — говорится в прогнозе. В течение недели температура воздуха продержится на уровне семи градусов выше нуля. Затем ожидается похолодание до -1 градуса. Сила ветра в эти дни не превысит семи метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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