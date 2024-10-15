Снегопад повторится в Тюмени в течение 10 дней
В Тюмени в течение следующих десяти дней вновь выпадет снег. Такой прогноз размещен на сайте метеорологического ресурса Gismeteo.
«Во вторник, 22 октября, в Тюмени ожидается мокрый снег. Он продлится до четверга, 24 октября», — говорится в прогнозе.
В течение недели температура воздуха продержится на уровне семи градусов выше нуля. Затем ожидается похолодание до -1 градуса. Сила ветра в эти дни не превысит семи метров в секунду.
Прогноз на 10 дней
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