Из тюменских аптек исчезают популярные антибиотики

Из аптек Тюмени начали исчезать часто назначаемые врачами антибиотики — «Клацид», «Зиннат» и «Рокситромицин». Об этом сообщили сами фармацевты.
«Препарата „Клацид“ нет в форме суспензии. „Зиннат“ — всех форм», — сообщили в аптеке «Юнифарм».
В сети аптек «Эконом» сообщили, что, помимо этих препаратов, в обороте отсутствует полностью и антибиотик «Рокситромицин». По словам провизора, лекарств нет уже несколько месяцев.
В тюменской сети аптек «Реагент» также подтвердили отсутствие препаратов «Рокситромицин» и «Клацид». Антибиотик «Зиннат» остался в последних единицах.
Перечисленные антибиотики имеют широкий спектр действия. Их назначают при бронхите, пневмонии, фарингите, синусите и других болезнях. Два препарата, кроме «Рокситромицина», производятся за границей.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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Из аптек Тюмени начали исчезать часто назначаемые врачами антибиотики — «Клацид», «Зиннат» и «Рокситромицин». Об этом сообщили сами фармацевты. «Препарата „Клацид“ нет в форме суспензии. „Зиннат“ — всех форм», — сообщили в аптеке «Юнифарм». В сети аптек «Эконом» сообщили, что, помимо этих препаратов, в обороте отсутствует полностью и антибиотик «Рокситромицин». По словам провизора, лекарств нет уже несколько месяцев. В тюменской сети аптек «Реагент» также подтвердили отсутствие препаратов «Рокситромицин» и «Клацид». Антибиотик «Зиннат» остался в последних единицах. Перечисленные антибиотики имеют широкий спектр действия. Их назначают при бронхите, пневмонии, фарингите, синусите и других болезнях. Два препарата, кроме «Рокситромицина», производятся за границей. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.