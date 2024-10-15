15 октября 2024

Из тюменских аптек исчезают популярные антибиотики

Из аптек Тюмени пропали антибиотики «Клацид», «Зиннат» и «Рокситромицин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Лекарств, по словам провизоров, нет уже несколько месяцев Фото:
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Дефицит лекарств в Тюмени

Из аптек Тюмени начали исчезать часто назначаемые врачами антибиотики — «Клацид», «Зиннат» и «Рокситромицин». Об этом сообщили сами фармацевты.

«Препарата „Клацид“ нет в форме суспензии. „Зиннат“ — всех форм», — сообщили в аптеке «Юнифарм».

В сети аптек «Эконом» сообщили, что, помимо этих препаратов, в обороте отсутствует полностью и антибиотик «Рокситромицин». По словам провизора, лекарств нет уже несколько месяцев.

В тюменской сети аптек «Реагент» также подтвердили отсутствие препаратов «Рокситромицин» и «Клацид». Антибиотик «Зиннат» остался в последних единицах.

Перечисленные антибиотики имеют широкий спектр действия. Их назначают при бронхите, пневмонии, фарингите, синусите и других болезнях. Два препарата, кроме «Рокситромицина», производятся за границей.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Из аптек Тюмени начали исчезать часто назначаемые врачами антибиотики — «Клацид», «Зиннат» и «Рокситромицин». Об этом сообщили сами фармацевты. «Препарата „Клацид“ нет в форме суспензии. „Зиннат“ — всех форм», — сообщили в аптеке «Юнифарм». В сети аптек «Эконом» сообщили, что, помимо этих препаратов, в обороте отсутствует полностью и антибиотик «Рокситромицин». По словам провизора, лекарств нет уже несколько месяцев. В тюменской сети аптек «Реагент» также подтвердили отсутствие препаратов «Рокситромицин» и «Клацид». Антибиотик «Зиннат» остался в последних единицах. Перечисленные антибиотики имеют широкий спектр действия. Их назначают при бронхите, пневмонии, фарингите, синусите и других болезнях. Два препарата, кроме «Рокситромицина», производятся за границей. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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