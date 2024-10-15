Алаудинов: «Ахмат» ликвидировал немецких наемников

Подразделение спецназа «Ахмат» уничтожило группу наемников, общавшихся на немецком языке, на одном из участков СВО. Об этом сообщил командир «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«На одном из участков бойцы „Ахмата“ встретились с наемниками, говорившими на немецком языке. В ходе боя иностранцы понесли очень сильные потери», — сообщил Алаудинов в эфире «Соловьев Live».
По словам Алаудинова, украинское командование не щадит своих людей, посылая на передовую неподготовленных бойцов. Он отметил, что наемники в рядах ВСУ не готовы к напору российских военных. «Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — добавил генерал-майор.
Ранее иностранные СМИ сообщали, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники начали убивать друг друга из-за бытовых конфликтов, пишет «Национальная служба новостей». По данным источников, в качестве наемников на Украину зачастую прибывают люди с криминальным прошлым, среди которых также есть лица с психическими расстройствами, алкогольной и наркотической зависимостью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.