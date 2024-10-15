Алаудинов: «Ахмат» ликвидировал немецких наемников

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ВС РФ уничтожили наемников, говоривших на немецком языке
ВС РФ уничтожили наемников, говоривших на немецком языке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделение спецназа «Ахмат» уничтожило группу наемников, общавшихся на немецком языке, на одном из участков СВО. Об этом сообщил командир «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На одном из участков бойцы „Ахмата“ встретились с наемниками, говорившими на немецком языке. В ходе боя иностранцы понесли очень сильные потери», — сообщил Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По словам Алаудинова, украинское командование не щадит своих людей, посылая на передовую неподготовленных бойцов. Он отметил, что наемники в рядах ВСУ не готовы к напору российских военных. «Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — добавил генерал-майор.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники начали убивать друг друга из-за бытовых конфликтов, пишет «Национальная служба новостей». По данным источников, в качестве наемников на Украину зачастую прибывают люди с криминальным прошлым, среди которых также есть лица с психическими расстройствами, алкогольной и наркотической зависимостью.

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Подразделение спецназа «Ахмат» уничтожило группу наемников, общавшихся на немецком языке, на одном из участков СВО. Об этом сообщил командир «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «На одном из участков бойцы „Ахмата“ встретились с наемниками, говорившими на немецком языке. В ходе боя иностранцы понесли очень сильные потери», — сообщил Алаудинов в эфире «Соловьев Live». По словам Алаудинова, украинское командование не щадит своих людей, посылая на передовую неподготовленных бойцов. Он отметил, что наемники в рядах ВСУ не готовы к напору российских военных. «Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — добавил генерал-майор. Ранее иностранные СМИ сообщали, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники начали убивать друг друга из-за бытовых конфликтов, пишет «Национальная служба новостей». По данным источников, в качестве наемников на Украину зачастую прибывают люди с криминальным прошлым, среди которых также есть лица с психическими расстройствами, алкогольной и наркотической зависимостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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