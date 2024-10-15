Школьница из Первоуральска перед смертью поила чаем свою убийцу

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Школьные столовые. Екатеринбург , школьная столовая, школьное питание, школьница, стакан чая
В момент трагедии в квартире были только девочка и убийца Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске зарезали 13-летнюю девочку

Обвиняемая в зверском убийстве 13-летней Шукроны в Первоуральске была у нее в гостях. Там они проводили чаепитие. Больше в момент трагедии в квартире никого не было. Об этом URA.RU рассказал брат отца убитой девочки.

«Я не знаю эту [21-летнюю] девушку, что зарезала Шукрону. Она подруга мамы Шукроны. В тот день пришла в гости, Шукрона ее чаем напоила. А потом вот что произошло», — рассказал родственник.

По его словам, после случившегося семья уехала в Таджикистан. Там же прошли похороны.

ЧП произошло 9 октября на проспекте Космонавтов, 10, в Первоуральске (Свердловская область). По предварительным данным, девушка пошла на убийство из-за ссоры с Шукроной. Пытаясь замести следы, она устроила пожар и скрылась. Ее задержали и арестовали. Свою вину она признала.

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Обвиняемая в зверском убийстве 13-летней Шукроны в Первоуральске была у нее в гостях. Там они проводили чаепитие. Больше в момент трагедии в квартире никого не было. Об этом URA.RU рассказал брат отца убитой девочки. «Я не знаю эту [21-летнюю] девушку, что зарезала Шукрону. Она подруга мамы Шукроны. В тот день пришла в гости, Шукрона ее чаем напоила. А потом вот что произошло», — рассказал родственник. По его словам, после случившегося семья уехала в Таджикистан. Там же прошли похороны. ЧП произошло 9 октября на проспекте Космонавтов, 10, в Первоуральске (Свердловская область). По предварительным данным, девушка пошла на убийство из-за ссоры с Шукроной. Пытаясь замести следы, она устроила пожар и скрылась. Ее задержали и арестовали. Свою вину она признала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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