Школьница из Первоуральска перед смертью поила чаем свою убийцу

Обвиняемая в зверском убийстве 13-летней Шукроны в Первоуральске была у нее в гостях. Там они проводили чаепитие. Больше в момент трагедии в квартире никого не было. Об этом URA.RU рассказал брат отца убитой девочки.
«Я не знаю эту [21-летнюю] девушку, что зарезала Шукрону. Она подруга мамы Шукроны. В тот день пришла в гости, Шукрона ее чаем напоила. А потом вот что произошло», — рассказал родственник.
По его словам, после случившегося семья уехала в Таджикистан. Там же прошли похороны.
ЧП произошло 9 октября на проспекте Космонавтов, 10, в Первоуральске (Свердловская область). По предварительным данным, девушка пошла на убийство из-за ссоры с Шукроной. Пытаясь замести следы, она устроила пожар и скрылась. Ее задержали и арестовали. Свою вину она признала.
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Обвиняемая в зверском убийстве 13-летней Шукроны в Первоуральске была у нее в гостях. Там они проводили чаепитие. Больше в момент трагедии в квартире никого не было. Об этом URA.RU рассказал брат отца убитой девочки. «Я не знаю эту [21-летнюю] девушку, что зарезала Шукрону. Она подруга мамы Шукроны. В тот день пришла в гости, Шукрона ее чаем напоила. А потом вот что произошло», — рассказал родственник. По его словам, после случившегося семья уехала в Таджикистан. Там же прошли похороны. ЧП произошло 9 октября на проспекте Космонавтов, 10, в Первоуральске (Свердловская область). По предварительным данным, девушка пошла на убийство из-за ссоры с Шукроной. Пытаясь замести следы, она устроила пожар и скрылась. Ее задержали и арестовали. Свою вину она признала.