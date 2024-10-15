«Войдет в анналы истории»: Ливанову сделали сложную операцию

Юрий Энтин: Ливанов идет на поправку после операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Энтин рассказал, что Василию Ливанову провели успешную операцию
Юрий Энтин рассказал, что Василию Ливанову провели успешную операцию Фото:

Советский и российский актер Василий Ливанов успешно прошел операцию и теперь находится на стадии восстановления. Об этом сообщил писатель Юрий Энтин.

«Кратко сказать, идет на поправку, ему сделана очень удачная операция. Я даже из первых рук знаю, что операция немыслимо удачная, что она войдет как-то в „анналы истории“, он поправляется», — заявил Энтин в беседе с ТАСС.

Писатель опроверг слухи о том, что актер находился в медикаментозной коме. Он уточнил, что такая информации не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Ливанова госпитализировали из-за инсульта. Были сообщения о том, что у пациента произошла остановка сердца, но позднее эта информация была опровергнута. В ходе дальнейшего обследования медики выявили у мужчины серьезное поражение головного мозга.

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Советский и российский актер Василий Ливанов успешно прошел операцию и теперь находится на стадии восстановления. Об этом сообщил писатель Юрий Энтин. «Кратко сказать, идет на поправку, ему сделана очень удачная операция. Я даже из первых рук знаю, что операция немыслимо удачная, что она войдет как-то в „анналы истории“, он поправляется», — заявил Энтин в беседе с ТАСС. Писатель опроверг слухи о том, что актер находился в медикаментозной коме. Он уточнил, что такая информации не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что 29 сентября Ливанова госпитализировали из-за инсульта. Были сообщения о том, что у пациента произошла остановка сердца, но позднее эта информация была опровергнута. В ходе дальнейшего обследования медики выявили у мужчины серьезное поражение головного мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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