«Войдет в анналы истории»: Ливанову сделали сложную операцию

Советский и российский актер Василий Ливанов успешно прошел операцию и теперь находится на стадии восстановления. Об этом сообщил писатель Юрий Энтин.
«Кратко сказать, идет на поправку, ему сделана очень удачная операция. Я даже из первых рук знаю, что операция немыслимо удачная, что она войдет как-то в „анналы истории“, он поправляется», — заявил Энтин в беседе с ТАСС.
Писатель опроверг слухи о том, что актер находился в медикаментозной коме. Он уточнил, что такая информации не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что 29 сентября Ливанова госпитализировали из-за инсульта. Были сообщения о том, что у пациента произошла остановка сердца, но позднее эта информация была опровергнута. В ходе дальнейшего обследования медики выявили у мужчины серьезное поражение головного мозга.
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