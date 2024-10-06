Жена Ливанова прокомментировала остановку сердца у актера

Василий Ливанов находится в больнице, он сейчас лечитсяФото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев
Елена, жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова, опровергла слухи об остановке сердца ее мужа во время операции. Она также заявила, что артист сейчас проходит лечение в НИИ имени Склифосовского.
«Это не в его характере. Василий Борисович сейчас лечится», — заявила его жена Елена. Ее слова приводит RT. Она также опровергла слухи об остановке сердца артиста во время операции, заявив, что официальной и достоверной информацией обладают только врачи и попросила не верить слухам.
В 2024 году Ливанов трижды нуждался в срочной медицинской помощи. В апреле актер столкнулся со скачками давления. В августе состояние здоровья Ливанова снова ухудшилось из-за сердечных недугов. На текущей неделе актер почувствовал слабость и боли, сопровождающиеся одышкой и нарушением речи. После обращения за помощью Ливанов был госпитализирован в реанимационное отделение неврологии НИИ имени Склифосовского, где медики провели операцию по удалению опасного тромба.
Однако 5 октября стало известно, что у Ливанова якобы остановилось сердце во время операции. Однако жена эти слухи опровергла.
Сейчас артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Елена, жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова, опровергла слухи об остановке сердца ее мужа во время операции. Она также заявила, что артист сейчас проходит лечение в НИИ имени Склифосовского. «Это не в его характере. Василий Борисович сейчас лечится», — заявила его жена Елена. Ее слова приводит RT. Она также опровергла слухи об остановке сердца артиста во время операции, заявив, что официальной и достоверной информацией обладают только врачи и попросила не верить слухам. В 2024 году Ливанов трижды нуждался в срочной медицинской помощи. В апреле актер столкнулся со скачками давления. В августе состояние здоровья Ливанова снова ухудшилось из-за сердечных недугов. На текущей неделе актер почувствовал слабость и боли, сопровождающиеся одышкой и нарушением речи. После обращения за помощью Ливанов был госпитализирован в реанимационное отделение неврологии НИИ имени Склифосовского, где медики провели операцию по удалению опасного тромба. Однако 5 октября стало известно, что у Ливанова якобы остановилось сердце во время операции. Однако жена эти слухи опровергла. Сейчас артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.