Власти Тобольска заберут у граждан их земли и дома

В Тобольске изымут землю и дома граждан для застройки подгорной части города

15 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Земли изымут ради нового проекта территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Тобольска Тюменской области провели межевание подгорной части города, после чего составили список земельных участков, которые будут изъяты у граждан для государственных или муниципальных нужд. Документ есть в распоряжении URA.RU. На освобожденной территории планируют разместить объекты капитального строительства. «Перечень земельных участков, предлагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, которые будут отнесены к территориям общего пользования. Количество — 14», — говорится в документе. Практически все эти участки заняты: на них стоят частные дома в один-два этажа. Расположены они на набережной Кирова, вблизи храма Воскресения Христова. Как ранее писало URA.RU, дома и квартиры в регионе изымают и у жителей Тюмени. Это происходит в рамках комплексного развития территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тобольска Тюменской области провели межевание подгорной части города, после чего составили список земельных участков, которые будут изъяты у граждан для государственных или муниципальных нужд. Документ есть в распоряжении URA.RU. На освобожденной территории планируют разместить объекты капитального строительства. «Перечень земельных участков, предлагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, которые будут отнесены к территориям общего пользования. Количество — 14», — говорится в документе. Практически все эти участки заняты: на них стоят частные дома в один-два этажа. Расположены они на набережной Кирова, вблизи храма Воскресения Христова. Как ранее писало URA.RU, дома и квартиры в регионе изымают и у жителей Тюмени. Это происходит в рамках комплексного развития территорий.