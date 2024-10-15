Власти Тобольска заберут у граждан их земли и дома

Власти Тобольска Тюменской области провели межевание подгорной части города, после чего составили список земельных участков, которые будут изъяты у граждан для государственных или муниципальных нужд. Документ есть в распоряжении URA.RU. На освобожденной территории планируют разместить объекты капитального строительства.
«Перечень земельных участков, предлагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, которые будут отнесены к территориям общего пользования. Количество — 14», — говорится в документе.
Практически все эти участки заняты: на них стоят частные дома в один-два этажа. Расположены они на набережной Кирова, вблизи храма Воскресения Христова.
Как ранее писало URA.RU, дома и квартиры в регионе изымают и у жителей Тюмени. Это происходит в рамках комплексного развития территорий.
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Власти Тобольска Тюменской области провели межевание подгорной части города, после чего составили список земельных участков, которые будут изъяты у граждан для государственных или муниципальных нужд. Документ есть в распоряжении URA.RU. На освобожденной территории планируют разместить объекты капитального строительства. «Перечень земельных участков, предлагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, которые будут отнесены к территориям общего пользования. Количество — 14», — говорится в документе. Практически все эти участки заняты: на них стоят частные дома в один-два этажа. Расположены они на набережной Кирова, вблизи храма Воскресения Христова. Как ранее писало URA.RU, дома и квартиры в регионе изымают и у жителей Тюмени. Это происходит в рамках комплексного развития территорий.