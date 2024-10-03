В тюменском микрорайоне изымают дома ради строительства многоэтажек

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Реновацию проведут в течение 8-10 лет
Реновацию проведут в течение 8-10 лет Фото:

В Тюмени на улицах Кемеровской, Саратовской и Тюменской изымают дома для проведения комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Реновацию здесь проведут в течение 8-10 лет.

«Распоряжением Администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах несмежных территорий жилой застройки», — указано в документе. Под изъятие попали семь жилых домов.

Как ранее писало URA.RU, общая площадь КРТ в указанном микрорайоне составляет 120 гектаров. В ДОКе построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу. Микрорайон застроят четыре компании.

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В Тюмени на улицах Кемеровской, Саратовской и Тюменской изымают дома для проведения комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Реновацию здесь проведут в течение 8-10 лет. «Распоряжением Администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах несмежных территорий жилой застройки», — указано в документе. Под изъятие попали семь жилых домов. Как ранее писало URA.RU, общая площадь КРТ в указанном микрорайоне составляет 120 гектаров. В ДОКе построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу. Микрорайон застроят четыре компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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