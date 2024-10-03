В тюменском микрорайоне изымают дома ради строительства многоэтажек

В Тюмени на улицах Кемеровской, Саратовской и Тюменской изымают дома для проведения комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администрации. Реновацию здесь проведут в течение 8-10 лет.
«Распоряжением Администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах несмежных территорий жилой застройки», — указано в документе. Под изъятие попали семь жилых домов.
Как ранее писало URA.RU, общая площадь КРТ в указанном микрорайоне составляет 120 гектаров. В ДОКе построят школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамбу. Микрорайон застроят четыре компании.
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