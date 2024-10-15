Politico: ЕС не смог настроить против России арабские страны

Евросоюз не смог привлечь страны Персидского залива к участию в мероприятиях против России в преддверии саммита в Брюсселе. Причиной стали расхождения во взглядах на украинский конфликт.
«Саммит ЕС — страны Персидского залива, первый в своем роде, призван продемонстрировать единство во всем, от торговли до энергетики и безопасности. Однако совместное заявление, распространенное в понедельник, вместо этого подчеркнуло напряженные споры между ЕС и странами Персидского залива по поводу конфликта России и Украины», — пишет Politico.
Так, ЕС предоставил текст, призывающий страны мира прекратить оказывать России материальную поддержку и выражающий осуждение в адрес Ирана за поставки Москве ракет и дронов, которые якобы используются в конфликте с Украиной. Однако страны Персидского залива выступили за более нейтральные формулировки, призывающие к прекращению поставок вооружений всеми сторонами, участвующими в конфликте.
Ранее стало известно, что ЕС инвестирует в производство вооружения на Украине, так как собственные заводы союза не справляются с потребностями киевского режима, пишет 360.ru. При этом в иностранных изданиях отмечают, что даже с влиянием европейских денег украинский оборонный сектор очень отстает от российского по объемам производства.
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