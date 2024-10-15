В Советском районе Челябинска ведется строительство высотного жилого комплекса. Семь домов уже построено. На данный момент на территории возводится еще четыре высотных дома. Последнюю высотку планируют возвести к четвертому кварталу 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске на АМЗ строится новый жилой комплекс. Последнюю 11-этажную высотку планируется ввести в эксплуатацию к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Общая жилплощадь последней строящейся в ЖК типовой панельной 11-этажной высотки составляет 7 тысяч 980 квадратных метров. В доме на четыре подъезда будет четыре пассажирских лифта и столько же грузопассажирских. Также планируется благоустроить территорию: там появятся детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора. На придомовой территории будет 54 места для парковки, а на придомовой — 39 мест.
Новый жилой комплекс расположен на АМЗ в 20 минутах от центра города. Всего в жилом комплексе будет 11 высотных домов, семь из них уже возвели, а четыре — строится. Неподалеку от ЖК расположена вся необходимая инфраструктура.
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