Крупный ЖК в Советском районе Челябинска достроят к концу 2025 года. Фото

15 октября 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Последнюю высотку в ЖК достроят к четвертому кварталу 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Советском районе Челябинска ведется строительство высотного жилого комплекса. Семь домов уже построено. На данный момент на территории возводится еще четыре высотных дома. Последнюю высотку планируют возвести к четвертому кварталу 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске на АМЗ строится новый жилой комплекс. Последнюю 11-этажную высотку планируется ввести в эксплуатацию к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Общая жилплощадь последней строящейся в ЖК типовой панельной 11-этажной высотки составляет 7 тысяч 980 квадратных метров. В доме на четыре подъезда будет четыре пассажирских лифта и столько же грузопассажирских. Также планируется благоустроить территорию: там появятся детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора. На придомовой территории будет 54 места для парковки, а на придомовой — 39 мест. Новый жилой комплекс расположен на АМЗ в 20 минутах от центра города. Всего в жилом комплексе будет 11 высотных домов, семь из них уже возвели, а четыре — строится. Неподалеку от ЖК расположена вся необходимая инфраструктура. Последнюю высотку в крупном ЖК возведут в конце 2025 года, пока ее возведение находится на начальном этапе сайт ЕИСЖС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Советском районе Челябинска ведется строительство высотного жилого комплекса. Семь домов уже построено. На данный момент на территории возводится еще четыре высотных дома. Последнюю высотку планируют возвести к четвертому кварталу 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске на АМЗ строится новый жилой комплекс. Последнюю 11-этажную высотку планируется ввести в эксплуатацию к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Общая жилплощадь последней строящейся в ЖК типовой панельной 11-этажной высотки составляет 7 тысяч 980 квадратных метров. В доме на четыре подъезда будет четыре пассажирских лифта и столько же грузопассажирских. Также планируется благоустроить территорию: там появятся детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора. На придомовой территории будет 54 места для парковки, а на придомовой — 39 мест. Новый жилой комплекс расположен на АМЗ в 20 минутах от центра города. Всего в жилом комплексе будет 11 высотных домов, семь из них уже возвели, а четыре — строится. Неподалеку от ЖК расположена вся необходимая инфраструктура.