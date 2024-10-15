Жительницу Тюмени вернули с того света

В Тюмени вернули к жизни женщину, которая пережила клиническую смерть. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.
«33-летнюю Марину в крайне тяжелом состоянии сотрудники Центра медицины катастроф доставили из Заводоуковска в Тюмень. Здоровье женщины было ослаблено из-за ранее перенесенных заболеваний, сахарного диабета и недолеченных инфекций», — говорится в сообщении.
До госпитализации женщина перенесла несколько операций, а в состоянии клинической смерти находилась около 10 минут. Больше месяца она провела на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас женщина в сознании и проходит реабилитацию амбулаторно.
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