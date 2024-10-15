Жительницу Тюмени вернули с того света

Тюменские врачи спасли женщину, пережившую клиническую смерть
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти месяц тюменка провела на аппарате ИВЛ
Почти месяц тюменка провела на аппарате ИВЛ Фото:

В Тюмени вернули к жизни женщину, которая пережила клиническую смерть. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.

«33-летнюю Марину в крайне тяжелом состоянии сотрудники Центра медицины катастроф доставили из Заводоуковска в Тюмень. Здоровье женщины было ослаблено из-за ранее перенесенных заболеваний, сахарного диабета и недолеченных инфекций», — говорится в сообщении.

До госпитализации женщина перенесла несколько операций, а в состоянии клинической смерти находилась около 10 минут. Больше месяца она провела на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас женщина в сознании и проходит реабилитацию амбулаторно.

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В Тюмени вернули к жизни женщину, которая пережила клиническую смерть. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства. «33-летнюю Марину в крайне тяжелом состоянии сотрудники Центра медицины катастроф доставили из Заводоуковска в Тюмень. Здоровье женщины было ослаблено из-за ранее перенесенных заболеваний, сахарного диабета и недолеченных инфекций», — говорится в сообщении. До госпитализации женщина перенесла несколько операций, а в состоянии клинической смерти находилась около 10 минут. Больше месяца она провела на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас женщина в сознании и проходит реабилитацию амбулаторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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