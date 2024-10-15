Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков

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Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более одного миллиарда евро убытков
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более одного миллиарда евро убытков Фото:

Генеральная прокуратура РФ предъявила иск компаниям, входящим в структуру британо-нидерландской энергетического гиганта Shell, с требованием компенсировать убытки на сумму свыше одного миллиарда евро. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

«Взыскивают более одного миллиарда евро убытков», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, подтверждая размер финансовых претензий, предъявленных российской стороной к энергетическому концерну. Слова представителей ведомства приводит РИА Новости.

Во вторник, 15 октября, Арбитражный суд Москвы приступил к процедуре рассмотрения данного иска. Дата предварительных слушаний назначена на 11 декабря текущего года.

Ранее Генпрокуратура России подала иск в Арбитражный суд Москвы против компании Shell и ряда ее структур. Среди третьих лиц в деле указаны такие крупные организации, как «Газпром экспорт», Минэнерго РФ и «Сахалинская энергия», которая сейчас является оператором проекта «Сахалин-2». Правительство Сахалинской области также включено в список третьих лиц.

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Генеральная прокуратура РФ предъявила иск компаниям, входящим в структуру британо-нидерландской энергетического гиганта Shell, с требованием компенсировать убытки на сумму свыше одного миллиарда евро. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. «Взыскивают более одного миллиарда евро убытков», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, подтверждая размер финансовых претензий, предъявленных российской стороной к энергетическому концерну. Слова представителей ведомства приводит РИА Новости. Во вторник, 15 октября, Арбитражный суд Москвы приступил к процедуре рассмотрения данного иска. Дата предварительных слушаний назначена на 11 декабря текущего года. Ранее Генпрокуратура России подала иск в Арбитражный суд Москвы против компании Shell и ряда ее структур. Среди третьих лиц в деле указаны такие крупные организации, как «Газпром экспорт», Минэнерго РФ и «Сахалинская энергия», которая сейчас является оператором проекта «Сахалин-2». Правительство Сахалинской области также включено в список третьих лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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