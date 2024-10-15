«Сделала несколько оборотов в воздухе»: студентка попала под машину в Петербурге

На Дворцовой набережной в Петербурге иномарка сбила 17-летнюю иностранку
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранка получила крайне тяжелые травмы, угодив под колеса «Шкоды» в центре Петербурга
Иностранка получила крайне тяжелые травмы, угодив под колеса «Шкоды» в центре Петербурга Фото:

Иностранная студентка тяжело пострадала в ДТП в центре Санкт-Петербурга, попав под колеса автомобиля «Шкода». Сообщение о происшествии поступило от водителя, который и вызвал скорую помощь для девушки.

«17-летнюю гражданку Киргизии спасают в реанимации детской больницы Святой Марии Магдалины после аварии, которая случилась на Дворцовой набережной, 22, накануне», — сообщает издание «Фонтанка». Пострадавшая не состояла на миграционном учете, хотя приехала в страну в июле.

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в сопровождении взрослых, когда ее сбил 65-летний водитель «Шкоды Рапид». Она сделала несколько оборотов в воздухе от удара. В результате она получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, перелом черепа и травмы грудной клетки и живота. В настоящее время девушка находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Водитель автомобиля, проживающий в Приморском районе, уже неоднократно нарушал ПДД в текущем году. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Иностранная студентка тяжело пострадала в ДТП в центре Санкт-Петербурга, попав под колеса автомобиля «Шкода». Сообщение о происшествии поступило от водителя, который и вызвал скорую помощь для девушки. «17-летнюю гражданку Киргизии спасают в реанимации детской больницы Святой Марии Магдалины после аварии, которая случилась на Дворцовой набережной, 22, накануне», — сообщает издание «Фонтанка». Пострадавшая не состояла на миграционном учете, хотя приехала в страну в июле. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в сопровождении взрослых, когда ее сбил 65-летний водитель «Шкоды Рапид». Она сделала несколько оборотов в воздухе от удара. В результате она получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, перелом черепа и травмы грудной клетки и живота. В настоящее время девушка находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Водитель автомобиля, проживающий в Приморском районе, уже неоднократно нарушал ПДД в текущем году. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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