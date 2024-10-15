«Сделала несколько оборотов в воздухе»: студентка попала под машину в Петербурге

Иностранная студентка тяжело пострадала в ДТП в центре Санкт-Петербурга, попав под колеса автомобиля «Шкода». Сообщение о происшествии поступило от водителя, который и вызвал скорую помощь для девушки.
«17-летнюю гражданку Киргизии спасают в реанимации детской больницы Святой Марии Магдалины после аварии, которая случилась на Дворцовой набережной, 22, накануне», — сообщает издание «Фонтанка». Пострадавшая не состояла на миграционном учете, хотя приехала в страну в июле.
Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу в сопровождении взрослых, когда ее сбил 65-летний водитель «Шкоды Рапид». Она сделала несколько оборотов в воздухе от удара. В результате она получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, перелом черепа и травмы грудной клетки и живота. В настоящее время девушка находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Водитель автомобиля, проживающий в Приморском районе, уже неоднократно нарушал ПДД в текущем году. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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