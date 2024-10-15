Названы модные новогодние туры из Екатеринбурга. Скрин

Билеты на Алтай из Екатеринбурга на новогодние праздники стоят от 53,8 тысяч

15 октября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Алтай стал трендовым направлением Фото: Размик Закарян © URA.RU Карелия, Алтай и Алтайский край стали хитами туристического сезона в 2024 году среди свердловчан. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Модными в этом году стали Карелия, Алтай, Алтайский край. Также Северная Осетия — Алания и Дагестан; туда есть прямой перелет компанией Red Wings, в зимний период этим направлениям есть что предложить: горнолыжные курорты, живописное побережье», — поделился Мальцев. Он добавил, что по названным маршрутам ожидается существенный туристический прирост. Билеты в Петрозаводск (Карелия) стоят 72,4 тысячи рублей — это самое выгодное предложение, судя по данным «Авиасейлс», лететь нужно будет компанией Smartavia. В пути туда и обратно придется пробыть суммарно два дня и около двадцати часов. А самый быстрый вариант, который позволяет долететь за десять часов, стоит 118,5 тысячи рублей на двоих. На Камчатку (Петропавловск-Камчатский) можно улететь за 112,9 тысячи рублей. А в Горно-Алтайск (Алтай) стоимость билетов начинается от 53,8 тысячи рублей. «У Камчатки есть существенный недостаток — дороговизна за счет перелета», — заявил Мальцев. Также, по его словам, в Петрозаводске множество мест размещения, которые были отреставрированы, а сила Карелии — в продукте [экскурсиях], за которым приезжают туристы. Официальный сайт «Авиасейлс» Официальный сайт «Авиасейлс» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Карелия, Алтай и Алтайский край стали хитами туристического сезона в 2024 году среди свердловчан. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Модными в этом году стали Карелия, Алтай, Алтайский край. Также Северная Осетия — Алания и Дагестан; туда есть прямой перелет компанией Red Wings, в зимний период этим направлениям есть что предложить: горнолыжные курорты, живописное побережье», — поделился Мальцев. Он добавил, что по названным маршрутам ожидается существенный туристический прирост. Билеты в Петрозаводск (Карелия) стоят 72,4 тысячи рублей — это самое выгодное предложение, судя по данным «Авиасейлс», лететь нужно будет компанией Smartavia. В пути туда и обратно придется пробыть суммарно два дня и около двадцати часов. А самый быстрый вариант, который позволяет долететь за десять часов, стоит 118,5 тысячи рублей на двоих. На Камчатку (Петропавловск-Камчатский) можно улететь за 112,9 тысячи рублей. А в Горно-Алтайск (Алтай) стоимость билетов начинается от 53,8 тысячи рублей. «У Камчатки есть существенный недостаток — дороговизна за счет перелета», — заявил Мальцев. Также, по его словам, в Петрозаводске множество мест размещения, которые были отреставрированы, а сила Карелии — в продукте [экскурсиях], за которым приезжают туристы.