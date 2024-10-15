Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

Кондитерская фабрика «Сокол», производящая зефир «Жизель», подаст иск в суд из-за распространения информации об отравлении их продукцией. Об этом сообщил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.
«Сведения, опубликованные telegram-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», — передает РБК слова Шамиса.
Директор фабрики предположил, что telegram-каналы после одного обращения клиента об отравлении стали искать предыдущие жалобы на зефир. По его словам, за год была зафиксирована 31 жалоба, большинство из которых возникали из-за неправильного употребления. Шамис добавил, что зефир «Жизель» разрешен европейскими стандартами.
Ранее пресс-служба X5 Group сообщила, что из сетей магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» изъяли зефир «Жизель», который вызвал у покупателей отравление. На текущий момент продукт нельзя купить ни в магазинах сети, ни в приложении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.