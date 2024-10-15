Из «Пятерочек» и «Перекрестков» изъяли опасный для жизни продукт

X5 Group приостановила продажи зефира «Жизель»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клиенты «Пятерочки» сообщают о симптомах отравления
Клиенты «Пятерочки» сообщают о симптомах отравления Фото:

Из сетей магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» изъяли зефир «Жизель», который вызывал у покупателей отравление. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group. 

«...Учитывая появившиеся сообщения о жалобах покупателей, реализация зефира с мальтитным сиропом приостановлена в торговых сетях „Пятёрочка“ и „Перекрёсток“, а также в интернет-гипермаркете Vprok.ru», — переедает «Ридус» сообщение пресс-службы X5 Group. Там добавили, что ни одной жалобы по этой причине не поступало на горячую линию «Пятерочки».

Сейчас зефир нельзя купить ни в магазинах сети, ни в приложении. На текущий момент проводится расследование, сообщают в пресс-службе. Там отметили, что для них на первом месте стоит безопасность покупателей. Накануне несколько клиентов сообщали об отравлении после употребления зефира. 

Ранее покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка» пожаловались на симптомы отравления зефиром, передает 360.ru. Причиной плохого самочувствия могли стать мальтитный сироп и мальтит в составе продукта. Роспотребнадзор уже провел выездную проверку.

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Из сетей магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» изъяли зефир «Жизель», который вызывал у покупателей отравление. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group.  «...Учитывая появившиеся сообщения о жалобах покупателей, реализация зефира с мальтитным сиропом приостановлена в торговых сетях „Пятёрочка“ и „Перекрёсток“, а также в интернет-гипермаркете Vprok.ru», — переедает «Ридус» сообщение пресс-службы X5 Group. Там добавили, что ни одной жалобы по этой причине не поступало на горячую линию «Пятерочки». Сейчас зефир нельзя купить ни в магазинах сети, ни в приложении. На текущий момент проводится расследование, сообщают в пресс-службе. Там отметили, что для них на первом месте стоит безопасность покупателей. Накануне несколько клиентов сообщали об отравлении после употребления зефира.  Ранее покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка» пожаловались на симптомы отравления зефиром, передает 360.ru. Причиной плохого самочувствия могли стать мальтитный сироп и мальтит в составе продукта. Роспотребнадзор уже провел выездную проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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