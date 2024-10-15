В Тюмени за коррупцию арестованы три сотрудника «Водоканала»

Трех сотрудников компании «Тюмень Водоканал» обвинили в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом в релизе сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
«Собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовных дел в отношении трех сотрудников ООО „Тюмень Водоканал“, по факту коммерческого подкупа, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, подозреваемые получили от представителя подрядчика одной из строительных организаций денежные средства за ускорение процедуры принятия выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.
В отношении обвиняемых расследуется два уголовных дела по указанной статье. Работникам компании грозит тюремный срок до 9 лет. РУФСБ России по Тюменской области устанавливает иные эпизоды их противоправной деятельности.
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Трех сотрудников компании «Тюмень Водоканал» обвинили в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом в релизе сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. «Собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовных дел в отношении трех сотрудников ООО „Тюмень Водоканал“, по факту коммерческого подкупа, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, подозреваемые получили от представителя подрядчика одной из строительных организаций денежные средства за ускорение процедуры принятия выполненных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении. В отношении обвиняемых расследуется два уголовных дела по указанной статье. Работникам компании грозит тюремный срок до 9 лет. РУФСБ России по Тюменской области устанавливает иные эпизоды их противоправной деятельности.