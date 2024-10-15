Власти Екатеринбурга усиливаются перед экстремальными снегопадами. Фото

Мэр Екатеринбурга Орлов: в 2024 году выпало 2,5 годовой нормы снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
Техника ДЭУ переведена на зимний режим Фото:

Власти Екатеринбурга готовятся к повторению зимы 2023—2024 года, когда выпало 2,5 годовой нормы снега. В случае обильных снегопадов будет привлечена дополнительная техника. Об этом в ходе посещения Верх-Исетского ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) рассказал мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU.

«К зиме готовимся в плановом режиме. Сегодня оценил переход техники на зимний период. Больше 400 единиц есть в наличии. Заключены муниципальные контракты на привлечение доптехники, особенно в период сильных снегопадов, потому что необходимо вывозить снег на спецполигоны. В прошлом году выпало 2,5 годовой нормы, мы справились. Качество уборки в этом году будет не хуже», — подчеркнул Орлов.

По его словам, все семь ДЭУ города готовы к снегопадам. Согласно постановлению, перейти на зимний режим работы дорожные управления должны были к 15 октября.

Глава комитета благоустройства администрации Тамара Благодаткова добавила, что, как и в прошлые годы, город не стал закупать новую технику для уборки снега, просто был проведен необходимый капремонт, так как это значительно дешевле. Плюс были закуплены необходимые противогололедные материалы. «Все ДЭУ провели конкурсные процедуры. В рамках 44-го федерального закона купили противогололедные материалы. Конкурсы были разные, но поставщик один. Закупили бионорд (продукция Уральского завода противогололедных материалов) — более восьми тысяч тонн. Также купили фракционный песок — более шести тысяч тонн», — рассказала Благодаткова.

Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
Алексей Орлов посетил ДЭУ Верх-Исетского района
Фото:
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
Снегоуборочная техника прошла капитальный ремонт
Фото:
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
Алексей Орлов проверил готовность техники ДЭУ Верх-Исетского района к зиме
Фото:
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
На случай снегопадов будет привлечена дополнительная техника
Фото:
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
Тамара Благодаткова рассказала о подготовке города к зиме
Фото:
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
Верх-Исетское ДЭУ провело капительный ремонт вакуумной машины
Фото:
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
Алексей Орлов обсудил с руководством Верх-Исетского ДЭУ кадровый вопрос
Фото:
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
К новому зимнему сезону готовы все семь ДЭУ Екатеринбурга
Фото:
Визит Алексея Орлова в Верх-Исетское ДЭУ для контроля готовности уборочной техники к зимнему периоду. Екатеринбург
Качество уборки снега будет на уровне прошлого года, пообещал Алексей Орлов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Екатеринбурга готовятся к повторению зимы 2023—2024 года, когда выпало 2,5 годовой нормы снега. В случае обильных снегопадов будет привлечена дополнительная техника. Об этом в ходе посещения Верх-Исетского ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) рассказал мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU. «К зиме готовимся в плановом режиме. Сегодня оценил переход техники на зимний период. Больше 400 единиц есть в наличии. Заключены муниципальные контракты на привлечение доптехники, особенно в период сильных снегопадов, потому что необходимо вывозить снег на спецполигоны. В прошлом году выпало 2,5 годовой нормы, мы справились. Качество уборки в этом году будет не хуже», — подчеркнул Орлов. По его словам, все семь ДЭУ города готовы к снегопадам. Согласно постановлению, перейти на зимний режим работы дорожные управления должны были к 15 октября. Глава комитета благоустройства администрации Тамара Благодаткова добавила, что, как и в прошлые годы, город не стал закупать новую технику для уборки снега, просто был проведен необходимый капремонт, так как это значительно дешевле. Плюс были закуплены необходимые противогололедные материалы. «Все ДЭУ провели конкурсные процедуры. В рамках 44-го федерального закона купили противогололедные материалы. Конкурсы были разные, но поставщик один. Закупили бионорд (продукция Уральского завода противогололедных материалов) — более восьми тысяч тонн. Также купили фракционный песок — более шести тысяч тонн», — рассказала Благодаткова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...