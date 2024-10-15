Власти Екатеринбурга готовятся к повторению зимы 2023—2024 года, когда выпало 2,5 годовой нормы снега. В случае обильных снегопадов будет привлечена дополнительная техника. Об этом в ходе посещения Верх-Исетского ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) рассказал мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU.
«К зиме готовимся в плановом режиме. Сегодня оценил переход техники на зимний период. Больше 400 единиц есть в наличии. Заключены муниципальные контракты на привлечение доптехники, особенно в период сильных снегопадов, потому что необходимо вывозить снег на спецполигоны. В прошлом году выпало 2,5 годовой нормы, мы справились. Качество уборки в этом году будет не хуже», — подчеркнул Орлов.
По его словам, все семь ДЭУ города готовы к снегопадам. Согласно постановлению, перейти на зимний режим работы дорожные управления должны были к 15 октября.
Глава комитета благоустройства администрации Тамара Благодаткова добавила, что, как и в прошлые годы, город не стал закупать новую технику для уборки снега, просто был проведен необходимый капремонт, так как это значительно дешевле. Плюс были закуплены необходимые противогололедные материалы. «Все ДЭУ провели конкурсные процедуры. В рамках 44-го федерального закона купили противогололедные материалы. Конкурсы были разные, но поставщик один. Закупили бионорд (продукция Уральского завода противогололедных материалов) — более восьми тысяч тонн. Также купили фракционный песок — более шести тысяч тонн», — рассказала Благодаткова.
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Власти Екатеринбурга готовятся к повторению зимы 2023—2024 года, когда выпало 2,5 годовой нормы снега. В случае обильных снегопадов будет привлечена дополнительная техника. Об этом в ходе посещения Верх-Исетского ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) рассказал мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU. «К зиме готовимся в плановом режиме. Сегодня оценил переход техники на зимний период. Больше 400 единиц есть в наличии. Заключены муниципальные контракты на привлечение доптехники, особенно в период сильных снегопадов, потому что необходимо вывозить снег на спецполигоны. В прошлом году выпало 2,5 годовой нормы, мы справились. Качество уборки в этом году будет не хуже», — подчеркнул Орлов. По его словам, все семь ДЭУ города готовы к снегопадам. Согласно постановлению, перейти на зимний режим работы дорожные управления должны были к 15 октября. Глава комитета благоустройства администрации Тамара Благодаткова добавила, что, как и в прошлые годы, город не стал закупать новую технику для уборки снега, просто был проведен необходимый капремонт, так как это значительно дешевле. Плюс были закуплены необходимые противогололедные материалы. «Все ДЭУ провели конкурсные процедуры. В рамках 44-го федерального закона купили противогололедные материалы. Конкурсы были разные, но поставщик один. Закупили бионорд (продукция Уральского завода противогололедных материалов) — более восьми тысяч тонн. Также купили фракционный песок — более шести тысяч тонн», — рассказала Благодаткова.