Власти Екатеринбурга усиливаются перед экстремальными снегопадами. Фото

Мэр Екатеринбурга Орлов: в 2024 году выпало 2,5 годовой нормы снега

15 октября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Техника ДЭУ переведена на зимний режим Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Екатеринбурга готовятся к повторению зимы 2023—2024 года, когда выпало 2,5 годовой нормы снега. В случае обильных снегопадов будет привлечена дополнительная техника. Об этом в ходе посещения Верх-Исетского ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) рассказал мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU. «К зиме готовимся в плановом режиме. Сегодня оценил переход техники на зимний период. Больше 400 единиц есть в наличии. Заключены муниципальные контракты на привлечение доптехники, особенно в период сильных снегопадов, потому что необходимо вывозить снег на спецполигоны. В прошлом году выпало 2,5 годовой нормы, мы справились. Качество уборки в этом году будет не хуже», — подчеркнул Орлов. По его словам, все семь ДЭУ города готовы к снегопадам. Согласно постановлению, перейти на зимний режим работы дорожные управления должны были к 15 октября. Глава комитета благоустройства администрации Тамара Благодаткова добавила, что, как и в прошлые годы, город не стал закупать новую технику для уборки снега, просто был проведен необходимый капремонт, так как это значительно дешевле. Плюс были закуплены необходимые противогололедные материалы. «Все ДЭУ провели конкурсные процедуры. В рамках 44-го федерального закона купили противогололедные материалы. Конкурсы были разные, но поставщик один. Закупили бионорд (продукция Уральского завода противогололедных материалов) — более восьми тысяч тонн. Также купили фракционный песок — более шести тысяч тонн», — рассказала Благодаткова. Алексей Орлов посетил ДЭУ Верх-Исетского района Фото: Размик Закарян © URA.RU Снегоуборочная техника прошла капитальный ремонт Фото: Размик Закарян © URA.RU Алексей Орлов проверил готовность техники ДЭУ Верх-Исетского района к зиме Фото: Размик Закарян © URA.RU На случай снегопадов будет привлечена дополнительная техника Фото: Размик Закарян © URA.RU Тамара Благодаткова рассказала о подготовке города к зиме Фото: Размик Закарян © URA.RU Верх-Исетское ДЭУ провело капительный ремонт вакуумной машины Фото: Размик Закарян © URA.RU Алексей Орлов обсудил с руководством Верх-Исетского ДЭУ кадровый вопрос Фото: Размик Закарян © URA.RU К новому зимнему сезону готовы все семь ДЭУ Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU Качество уборки снега будет на уровне прошлого года, пообещал Алексей Орлов Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга готовятся к повторению зимы 2023—2024 года, когда выпало 2,5 годовой нормы снега. В случае обильных снегопадов будет привлечена дополнительная техника. Об этом в ходе посещения Верх-Исетского ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) рассказал мэр Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU. «К зиме готовимся в плановом режиме. Сегодня оценил переход техники на зимний период. Больше 400 единиц есть в наличии. Заключены муниципальные контракты на привлечение доптехники, особенно в период сильных снегопадов, потому что необходимо вывозить снег на спецполигоны. В прошлом году выпало 2,5 годовой нормы, мы справились. Качество уборки в этом году будет не хуже», — подчеркнул Орлов. По его словам, все семь ДЭУ города готовы к снегопадам. Согласно постановлению, перейти на зимний режим работы дорожные управления должны были к 15 октября. Глава комитета благоустройства администрации Тамара Благодаткова добавила, что, как и в прошлые годы, город не стал закупать новую технику для уборки снега, просто был проведен необходимый капремонт, так как это значительно дешевле. Плюс были закуплены необходимые противогололедные материалы. «Все ДЭУ провели конкурсные процедуры. В рамках 44-го федерального закона купили противогололедные материалы. Конкурсы были разные, но поставщик один. Закупили бионорд (продукция Уральского завода противогололедных материалов) — более восьми тысяч тонн. Также купили фракционный песок — более шести тысяч тонн», — рассказала Благодаткова.