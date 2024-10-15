Курганец, являющийся «Свидетелем Иеговы*», заплатит крупный штраф за экстремизм

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Суд вынес приговор "Свидетелю Иеговы*" из Шадринска
Суд вынес приговор "Свидетелю Иеговы*" из Шадринска Фото:

Житель города Шадринска (Курганская область) признан виновным в организации деятельности запрещенной религиозной организации. Последователю «Свидетелей Иеговы*» (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ и ликвидирована по решению Верховного суда) назначили крупный штраф, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Шадринский организатор „Свидетелей Иеговы“ признан виновным в организации религиозной ячейки, которую признали экстремистской», — сообщили источники. Мужчине назначили штраф в размере полмиллиона рублей.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу суда. В Шадринском районном суде подтвердили информацию. В организации ответили, что подсудимому был назначен штраф в размере 600 тысяч, который был снижен на 100 тысяч, учитывая пребывание подсудимого под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был оштрафован один из лидеров местных последователей «Свидетелей Иеговы». Мужчине был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

*Свидетели Иеговы — организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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Житель города Шадринска (Курганская область) признан виновным в организации деятельности запрещенной религиозной организации. Последователю «Свидетелей Иеговы*» (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ и ликвидирована по решению Верховного суда) назначили крупный штраф, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам. «Шадринский организатор „Свидетелей Иеговы“ признан виновным в организации религиозной ячейки, которую признали экстремистской», — сообщили источники. Мужчине назначили штраф в размере полмиллиона рублей. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу суда. В Шадринском районном суде подтвердили информацию. В организации ответили, что подсудимому был назначен штраф в размере 600 тысяч, который был снижен на 100 тысяч, учитывая пребывание подсудимого под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане был оштрафован один из лидеров местных последователей «Свидетелей Иеговы». Мужчине был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. *Свидетели Иеговы — организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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