Свердловские врачи спасли жизнь пациенту со смертельно опасной опухолью

В Каменске-Уральском (Свердловская область) врачи спасли жизнь мужчине со смертельно опасной опухолью почки. Ее удалось вовремя обнаружить и прооперировать, сообщили в пресс-центре городской больницы.
«Пациент был оперативно направлен в Свердловскую клиническую больницу №1, где подтвердили диагноз и прооперировали мужчину. Благодаря раннему выявлению и быстрому взаимодействию между лечебными учреждениями пациенту удалось спасти почку», — рассказал врач-уролог городской больницы Евгений Юндин.
Мужчина обратился за помощью в поликлинику с жалобами на периодическую боль в пояснице. Лабораторная диагностика показала изменения в анализах, после чего пациенту провели исследование и выявили новообразование на левой почке.
Сейчас уральцу ничего не угрожает. Врачам удалось полностью сохранить качество его жизни.
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