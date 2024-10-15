Свердловские врачи спасли жизнь пациенту со смертельно опасной опухолью

В Каменске-Уральском медики спасли жизнь мужчине с опухолью почки

15 октября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Новообразование обнаружили в левой почке Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) врачи спасли жизнь мужчине со смертельно опасной опухолью почки. Ее удалось вовремя обнаружить и прооперировать, сообщили в пресс-центре городской больницы. «Пациент был оперативно направлен в Свердловскую клиническую больницу №1, где подтвердили диагноз и прооперировали мужчину. Благодаря раннему выявлению и быстрому взаимодействию между лечебными учреждениями пациенту удалось спасти почку», — рассказал врач-уролог городской больницы Евгений Юндин. Мужчина обратился за помощью в поликлинику с жалобами на периодическую боль в пояснице. Лабораторная диагностика показала изменения в анализах, после чего пациенту провели исследование и выявили новообразование на левой почке. Сейчас уральцу ничего не угрожает. Врачам удалось полностью сохранить качество его жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) врачи спасли жизнь мужчине со смертельно опасной опухолью почки. Ее удалось вовремя обнаружить и прооперировать, сообщили в пресс-центре городской больницы. «Пациент был оперативно направлен в Свердловскую клиническую больницу №1, где подтвердили диагноз и прооперировали мужчину. Благодаря раннему выявлению и быстрому взаимодействию между лечебными учреждениями пациенту удалось спасти почку», — рассказал врач-уролог городской больницы Евгений Юндин. Мужчина обратился за помощью в поликлинику с жалобами на периодическую боль в пояснице. Лабораторная диагностика показала изменения в анализах, после чего пациенту провели исследование и выявили новообразование на левой почке. Сейчас уральцу ничего не угрожает. Врачам удалось полностью сохранить качество его жизни.