Свердловские врачи спасли жизнь пациенту со смертельно опасной опухолью

В Каменске-Уральском медики спасли жизнь мужчине с опухолью почки
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, нейрохирургия, врачи
Новообразование обнаружили в левой почке Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) врачи спасли жизнь мужчине со смертельно опасной опухолью почки. Ее удалось вовремя обнаружить и прооперировать, сообщили в пресс-центре городской больницы.

«Пациент был оперативно направлен в Свердловскую клиническую больницу №1, где подтвердили диагноз и прооперировали мужчину. Благодаря раннему выявлению и быстрому взаимодействию между лечебными учреждениями пациенту удалось спасти почку», — рассказал врач-уролог городской больницы Евгений Юндин.

Мужчина обратился за помощью в поликлинику с жалобами на периодическую боль в пояснице. Лабораторная диагностика показала изменения в анализах, после чего пациенту провели исследование и выявили новообразование на левой почке.

Сейчас уральцу ничего не угрожает. Врачам удалось полностью сохранить качество его жизни.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) врачи спасли жизнь мужчине со смертельно опасной опухолью почки. Ее удалось вовремя обнаружить и прооперировать, сообщили в пресс-центре городской больницы. «Пациент был оперативно направлен в Свердловскую клиническую больницу №1, где подтвердили диагноз и прооперировали мужчину. Благодаря раннему выявлению и быстрому взаимодействию между лечебными учреждениями пациенту удалось спасти почку», — рассказал врач-уролог городской больницы Евгений Юндин. Мужчина обратился за помощью в поликлинику с жалобами на периодическую боль в пояснице. Лабораторная диагностика показала изменения в анализах, после чего пациенту провели исследование и выявили новообразование на левой почке. Сейчас уральцу ничего не угрожает. Врачам удалось полностью сохранить качество его жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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