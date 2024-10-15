Катя Лель отозвала многомиллионный иск к Отару Кушанашвили

Катя Лель не будет судиться с Отаром Кушанашвили. Певица отозвала многомиллионный иск к журналисту. Адвокат исполнительницы хита «Мой мармеладный» Татьяна Галанцева в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала, чем закончилось дело.
«Перед началом судебного заседания, по нормам гражданского процессуального права, судья запросил стороны о наличии ходатайств. В рамках данной процедуры нами и было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований в полном объеме в отношении обоих ответчиков (включая российское подразделение Google) и прекращении искового производства в связи с урегулированием сторонами спора мирным путем. Суд принял отказ Екатерины от исковых требований и вынес определение о прекращении искового производства», — сказала Галанцева.
Адвокат отметила, что незадолго до суда Отар отправил Кате поздравление с юбилеем, в котором в своеобразной форме принес извинения. «Моя дорогая подруга Катя. В моих шутках и остротах нет злобы и желчи. Вот, какова отличительная особенность меня в программе „Каково?!“ Мы должны обняться, поцеловаться и забыть все. С этой секунды никакого сарказма в адрес того, чем ты живешь!» — сказал Отар.
Он также вспомнил несколько личных моментов, через которые они прошли вместе с Катей. Адвокат отметила, что после присланного видео Кушанашвили удалил ролик своей передачи с YouTube, поэтому дело было окончательно закрыто.
Катя Лель подавала на журналиста в суд по делу о защите чести, достоинства, деловой репутации после выхода в сети его передачи, в которой он заявил, что «Лель выжила из ума, она спятила». Певица планировала отсудить 6 миллионов рублей. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с URA.RU сразу говорила, что это больше похоже на пиар.
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