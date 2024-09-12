Адвокат Вербицкая-Линник оценила шансы Лель получить миллионы от Кушанашвили

Оскорбившаяся словами журналиста Отара Кушанашвили о своем ментальном здоровье певица Катя Лель останется в минусе после всех судебных тяжб. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, исполнительнице мирового хита «Мой мармеладный» придется сначала собрать доказательную базу.
Судебное заседание по делу о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам запланировано на 14 октября. Оно пройдет в Тушинском районном суде Москвы.
«Довольно часто в нашей практике бывают случаи, когда стороны приходят к заключению лингвистической экспертизы, которую представляют в суд самостоятельно или же просят суд назначить ее, — объясняет Вербицкая-Линник. — Судья не обладает специальными знаниями в лингвистике, а по закону есть разница: было это оценочное мнение и суждение. Последние не подлежат судебной защите, или же речь о прямом оскорблении, которое уже подлежит. В контексте известного скандального характера Кушанашвили, я могу предположить, что вероятность победить в такой ситуации у певицы крайне низкая, потому что это его мнение, оценочное суждение. Если же Отар утверждает, и заключение эксперта или суд придут к выводу, что это оскорбление, то, да, требование Кати Лель будут удовлетворены. Но, исходя из нашей практики о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскания, если они осуществляются, составляют от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Поэтому ни о каких 6 млн рублей речи не идет. Требование яркое, представляет собой кликбейт».
Вербицкая-Линник пояснила, что состояние здоровья журналиста не освобождает его от гражданской ответственности и не уменьшает ее. Адвокат также отметила, что не уверена в целесообразности предъявления подобных исков. Если Лель проиграет, она еще останется должна журналисту, добавила правозащитница. «Если истец в лице Лель проиграет, то журналист Кушанашвили имеет право взыскать с нее свою компенсацию и судебные расходы», — резюмировала Вербицкая-Линник.
Адвокат привела пример со своим доверителем журналистом Денисом Сорокиным, против которого подала иск вдова актера Владимира Этуша. Елена Этуш хотела получить миллион в качестве компенсации, заявляла судебные затраты около 200 тысяч рублей, плюс экспертизы, которые стоят от 300 до 500 тысяч рублей, плюс работа адвокатов, госпошлины и прочее. В итоге иск вдовы не был удовлетворен, суд ей отказал в полном объеме.
Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации после выхода в сети передачи Отара Кушанашвили, в которой он заявил, что «Катя Лель выжила из ума, она спятила». Иск подан в марте 2024 года, а уже летом у журналиста обнаружили четвертую стадию рака.
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