Какие праздники отмечают 15 октября: суеверия и традиции народов мира

15 октября свой день отметят женщины из села и рабочие адресно-справочной службы

15 октября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Сельские женщины отмечают свой праздник в этот день с 2007 года Руслан Яроцкий Если взглянуть на календарь, то станет понятно — празднования можно устраивать хоть каждый день. Вот и сегодня, 15 октября 2024 года, отмечаются и профессиональные, и православные, и народные праздники. Международный день сельских женщин 15 октября весь мир отмечает Международный день сельских женщин. Впервые его отметили в 2007 году — тогда в ООН признали вклад сотрудниц сельского хозяйства, который помогает повысить безопасность на производстве и искоренить нищету в деревенских районах. Специальных правил и традиций этого праздника нет. Так что дамы сами решают, как веселиться в свой праздник. День создания адресно-справочной службы России Сотрудники федеральной и миграционной службы России также отмечают свой день 15 октября. Впервые коллеги современных сотрудников миграционной службы появились еще в XIX веке. 15 октября 1809 года создали конторы адресов. Каждый человек, который планировал работать в Москве или Петербурге, был обязан получить в конторах билет. Без него никто в столицах не взял бы такого сотрудника к себе — иначе им грозил бы штраф в два рубля в сутки. День памяти праведного Феодора Ушакова Православные 15 октября вспоминают адмирала российского флота Феодора Ушакова. Генерал запомнился как полководец, который не проиграл ни одного сражения. Феодор Ушаков стоял у истоков Черноморского флота, который помог России разгромить противника в русско-турецкой войне. Все корабли под командованием генерала остались целы, и ни один матрос не оказался во вражеском плену. После отставки Феодор Ушаков жертвовал церкви огромные деньги, соблюдал великий пост и жил скромно, несмотря на военные заслуги. В 2001 году генерала канонизировали — Феодор Ушаков стал первым полководцем-святым в истории России. Куприян и Устинья 15 октября в народном календаре вспоминают мучеников, которые погибли за свою веру в IV веке. Все началось с того, как языческий жрец Куприян влюбился в христианку Иустину. Но сколько бы он ни насылал чары на девушку, она отгоняла наваждения силой молитвы. Тогда и сам Куприян уверовал в Христа и вместе со своей возлюбленной принялся обращать в веру других язычников. За это пару схватили и приговорили к казни. Видя страдания христиан, один из стражников, Феоктист, не смог остаться в стороне и тоже объявил о своей вере в Христа. За это его казнили вместе с Куприяном и Устиньей. В народе верили, что в праздник Куприяна и Устиньи злые силы пытаются завладеть людскими душами. Верующие мужчины должны были помолиться Киприану, а женщины — Иустине. Считалось, что грешники и пьяницы в эти дни сильнее всех страдают от нечисти. Поэтому, чтобы не провоцировать бесов, верующие проводили праздник за работой или в кругу семьи. Отсюда и появились приметы на 15 октября: Нельзя одеваться ярко — иначе можно потерять всю свою удачу.

Если ваш ребенок еще не крещеный, то лучше не оставляйте его одного — иначе нечистые силы доберутся до малыша и напугают его.

Оставаться в чужом доме тоже лучше не стоит — а то проблем в быту не избежать. Другие праздники 15 октября 15 октября отмечаются и другие памятные даты. Например, именно в этот день принято отмечать всемирный день мытья рук — в который по всему миру рассказывают о важности гигиены. Люди по всему миру вспоминают слабовидящих людей, отмечая Международный день Белой трости, поддерживают страдающих от рака молочной железы, а также поздравляют поэтов в день импровизатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если взглянуть на календарь, то станет понятно — празднования можно устраивать хоть каждый день. Вот и сегодня, 15 октября 2024 года, отмечаются и профессиональные, и православные, и народные праздники. 15 октября весь мир отмечает Международный день сельских женщин. Впервые его отметили в 2007 году — тогда в ООН признали вклад сотрудниц сельского хозяйства, который помогает повысить безопасность на производстве и искоренить нищету в деревенских районах. Специальных правил и традиций этого праздника нет. Так что дамы сами решают, как веселиться в свой праздник. Сотрудники федеральной и миграционной службы России также отмечают свой день 15 октября. Впервые коллеги современных сотрудников миграционной службы появились еще в XIX веке. 15 октября 1809 года создали конторы адресов. Каждый человек, который планировал работать в Москве или Петербурге, был обязан получить в конторах билет. Без него никто в столицах не взял бы такого сотрудника к себе — иначе им грозил бы штраф в два рубля в сутки. Православные 15 октября вспоминают адмирала российского флота Феодора Ушакова. Генерал запомнился как полководец, который не проиграл ни одного сражения. Феодор Ушаков стоял у истоков Черноморского флота, который помог России разгромить противника в русско-турецкой войне. Все корабли под командованием генерала остались целы, и ни один матрос не оказался во вражеском плену. После отставки Феодор Ушаков жертвовал церкви огромные деньги, соблюдал великий пост и жил скромно, несмотря на военные заслуги. В 2001 году генерала канонизировали — Феодор Ушаков стал первым полководцем-святым в истории России. 15 октября в народном календаре вспоминают мучеников, которые погибли за свою веру в IV веке. Все началось с того, как языческий жрец Куприян влюбился в христианку Иустину. Но сколько бы он ни насылал чары на девушку, она отгоняла наваждения силой молитвы. Тогда и сам Куприян уверовал в Христа и вместе со своей возлюбленной принялся обращать в веру других язычников. За это пару схватили и приговорили к казни. Видя страдания христиан, один из стражников, Феоктист, не смог остаться в стороне и тоже объявил о своей вере в Христа. За это его казнили вместе с Куприяном и Устиньей. В народе верили, что в праздник Куприяна и Устиньи злые силы пытаются завладеть людскими душами. Верующие мужчины должны были помолиться Киприану, а женщины — Иустине. Считалось, что грешники и пьяницы в эти дни сильнее всех страдают от нечисти. Поэтому, чтобы не провоцировать бесов, верующие проводили праздник за работой или в кругу семьи. Отсюда и появились приметы на 15 октября: 15 октября отмечаются и другие памятные даты. Например, именно в этот день принято отмечать всемирный день мытья рук — в который по всему миру рассказывают о важности гигиены. Люди по всему миру вспоминают слабовидящих людей, отмечая Международный день Белой трости, поддерживают страдающих от рака молочной железы, а также поздравляют поэтов в день импровизатора.