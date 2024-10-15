Какие праздники отмечают 15 октября: суеверия и традиции народов мира

Если взглянуть на календарь, то станет понятно — празднования можно устраивать хоть каждый день. Вот и сегодня, 15 октября 2024 года, отмечаются и профессиональные, и православные, и народные праздники.
Международный день сельских женщин
15 октября весь мир отмечает Международный день сельских женщин. Впервые его отметили в 2007 году — тогда в ООН признали вклад сотрудниц сельского хозяйства, который помогает повысить безопасность на производстве и искоренить нищету в деревенских районах.
Специальных правил и традиций этого праздника нет. Так что дамы сами решают, как веселиться в свой праздник.
День создания адресно-справочной службы России
Сотрудники федеральной и миграционной службы России также отмечают свой день 15 октября. Впервые коллеги современных сотрудников миграционной службы появились еще в XIX веке. 15 октября 1809 года создали конторы адресов.
Каждый человек, который планировал работать в Москве или Петербурге, был обязан получить в конторах билет. Без него никто в столицах не взял бы такого сотрудника к себе — иначе им грозил бы штраф в два рубля в сутки.
День памяти праведного Феодора Ушакова
Православные 15 октября вспоминают адмирала российского флота Феодора Ушакова. Генерал запомнился как полководец, который не проиграл ни одного сражения.
Феодор Ушаков стоял у истоков Черноморского флота, который помог России разгромить противника в русско-турецкой войне. Все корабли под командованием генерала остались целы, и ни один матрос не оказался во вражеском плену.
После отставки Феодор Ушаков жертвовал церкви огромные деньги, соблюдал великий пост и жил скромно, несмотря на военные заслуги. В 2001 году генерала канонизировали — Феодор Ушаков стал первым полководцем-святым в истории России.
Куприян и Устинья
15 октября в народном календаре вспоминают мучеников, которые погибли за свою веру в IV веке. Все началось с того, как языческий жрец Куприян влюбился в христианку Иустину. Но сколько бы он ни насылал чары на девушку, она отгоняла наваждения силой молитвы. Тогда и сам Куприян уверовал в Христа и вместе со своей возлюбленной принялся обращать в веру других язычников.
За это пару схватили и приговорили к казни. Видя страдания христиан, один из стражников, Феоктист, не смог остаться в стороне и тоже объявил о своей вере в Христа. За это его казнили вместе с Куприяном и Устиньей.
В народе верили, что в праздник Куприяна и Устиньи злые силы пытаются завладеть людскими душами. Верующие мужчины должны были помолиться Киприану, а женщины — Иустине. Считалось, что грешники и пьяницы в эти дни сильнее всех страдают от нечисти. Поэтому, чтобы не провоцировать бесов, верующие проводили праздник за работой или в кругу семьи.
Отсюда и появились приметы на 15 октября:
- Нельзя одеваться ярко — иначе можно потерять всю свою удачу.
- Если ваш ребенок еще не крещеный, то лучше не оставляйте его одного — иначе нечистые силы доберутся до малыша и напугают его.
- Оставаться в чужом доме тоже лучше не стоит — а то проблем в быту не избежать.
Другие праздники 15 октября
15 октября отмечаются и другие памятные даты. Например, именно в этот день принято отмечать всемирный день мытья рук — в который по всему миру рассказывают о важности гигиены. Люди по всему миру вспоминают слабовидящих людей, отмечая Международный день Белой трости, поддерживают страдающих от рака молочной железы, а также поздравляют поэтов в день импровизатора.
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