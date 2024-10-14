14 октября 2024

В ХМАО пожарные спасли двоих детей из горящего жилого дома. Видео

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В ХМАО пожарные спасли из огня двоих детей
В ХМАО пожарные спасли из огня двоих детей Фото:

В Нягани (ХМАО) произошел пожар в многоквартирном доме на улице Речной. Двенадцать жителей успели покинуть квартиры сами, но двоих детей пришлось спасать сотрудникам МЧС.

«Сотрудники МЧС России спасли двоих детей в Нягани. Поступило сообщение о пожаре на улице Речная в многоквартирном жилом доме, 12 жителей эвакуировались самостоятельно», — сообщили в МЧС по ХМАО.

К прибытию пожарных огонь охватил второй этаж здания и крышу. Огонь тушили 27 спасателей и семь единиц техники. Открытое пламя на площади 120 квадратных метров удалось ликвидировать. Люди в огне не пострадали.

Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из деревни Ушья Кондинского района ХМАО погибла при пожаре. Огонь охватил одноэтажный частный дом с мансардой.

Автор видео: МЧС России по ХМАО

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В Нягани (ХМАО) произошел пожар в многоквартирном доме на улице Речной. Двенадцать жителей успели покинуть квартиры сами, но двоих детей пришлось спасать сотрудникам МЧС. «Сотрудники МЧС России спасли двоих детей в Нягани. Поступило сообщение о пожаре на улице Речная в многоквартирном жилом доме, 12 жителей эвакуировались самостоятельно», — сообщили в МЧС по ХМАО. К прибытию пожарных огонь охватил второй этаж здания и крышу. Огонь тушили 27 спасателей и семь единиц техники. Открытое пламя на площади 120 квадратных метров удалось ликвидировать. Люди в огне не пострадали. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из деревни Ушья Кондинского района ХМАО погибла при пожаре. Огонь охватил одноэтажный частный дом с мансардой. Автор видео: МЧС России по ХМАО
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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