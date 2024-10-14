В Нягани (ХМАО) произошел пожар в многоквартирном доме на улице Речной. Двенадцать жителей успели покинуть квартиры сами, но двоих детей пришлось спасать сотрудникам МЧС.
«Сотрудники МЧС России спасли двоих детей в Нягани. Поступило сообщение о пожаре на улице Речная в многоквартирном жилом доме, 12 жителей эвакуировались самостоятельно», — сообщили в МЧС по ХМАО.
К прибытию пожарных огонь охватил второй этаж здания и крышу. Огонь тушили 27 спасателей и семь единиц техники. Открытое пламя на площади 120 квадратных метров удалось ликвидировать. Люди в огне не пострадали.
Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из деревни Ушья Кондинского района ХМАО погибла при пожаре. Огонь охватил одноэтажный частный дом с мансардой.
Автор видео: МЧС России по ХМАО
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