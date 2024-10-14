14 октября 2024

Жительница ХМАО погибла во время пожара в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО согрел дом вместе с хозяйкой
В ХМАО согрел дом вместе с хозяйкой Фото:

Пенсионерка из деревни Ушья Кондинского района ХМАО погибла при пожаре. Огонь охватил одноэтажный частный дом с мансардой. 

«Пожарные поселка Мулымья выезжали на ул. Урайская в д. Ушья по сообщению о возгорании одноэтажного жилого дома с мансардой. На пожаре погибла женщина 1966 года рождения», — сообщила агентству пресс-служба «Центроспас-Югории».

Огонь повредил стены кухни и коридора на площади 20 квадратных метров, мансарду, крышу и подвальные помещения. Специалисты устанавливают причину возгорания. 

Ранее URA.RU писало, что в селе Леуши Кондинского района ХМАО загорелся жилой двухквартирный дом. При пожаре погибли два мужчины.

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Пенсионерка из деревни Ушья Кондинского района ХМАО погибла при пожаре. Огонь охватил одноэтажный частный дом с мансардой.  «Пожарные поселка Мулымья выезжали на ул. Урайская в д. Ушья по сообщению о возгорании одноэтажного жилого дома с мансардой. На пожаре погибла женщина 1966 года рождения», — сообщила агентству пресс-служба «Центроспас-Югории». Огонь повредил стены кухни и коридора на площади 20 квадратных метров, мансарду, крышу и подвальные помещения. Специалисты устанавливают причину возгорания.  Ранее URA.RU писало, что в селе Леуши Кондинского района ХМАО загорелся жилой двухквартирный дом. При пожаре погибли два мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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