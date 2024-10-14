Жительница ХМАО погибла во время пожара в частном доме

Пенсионерка из деревни Ушья Кондинского района ХМАО погибла при пожаре. Огонь охватил одноэтажный частный дом с мансардой.
«Пожарные поселка Мулымья выезжали на ул. Урайская в д. Ушья по сообщению о возгорании одноэтажного жилого дома с мансардой. На пожаре погибла женщина 1966 года рождения», — сообщила агентству пресс-служба «Центроспас-Югории».
Огонь повредил стены кухни и коридора на площади 20 квадратных метров, мансарду, крышу и подвальные помещения. Специалисты устанавливают причину возгорания.
Ранее URA.RU писало, что в селе Леуши Кондинского района ХМАО загорелся жилой двухквартирный дом. При пожаре погибли два мужчины.
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