Представитель кондитерской, производящей опасный зефир, объяснил, почему им отравились люди

Директор «Сокола»: рецептура зефира «Жизель» не менялась с 2018 года
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Коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис заявил, что рецептура зефира не менялась с 2018 года
Коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис заявил, что рецептура зефира не менялась с 2018 года Фото:

Коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол» Михаил Шамис прокомментировал ситуацию с отравлением их зефиром. Он заявил, что, несмотря на широкое представление продукции в торговых сетях России, практически все жалобы от потребителей касаются неправильного потребления продукции.

«В основном, более 90% жалоб связаны с нарушением правил потребления этой продукции», — поделился директор в разговоре с ТАСС. По его словам, рецептура зефира не менялась с 2018 года, а товары фабрики продаются во всей России.

Ранее покупатели продуктовых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» выразили недовольство по поводу зефира, содержащего мальтит — многоатомный спирт, который получают из крахмала и который используется в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Люди, попробовавшие зефир под маркой «Жизель», столкнулись с неприятными симптомами, такими как вздутие живота, болевые ощущения и диарея.

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Коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол» Михаил Шамис прокомментировал ситуацию с отравлением их зефиром. Он заявил, что, несмотря на широкое представление продукции в торговых сетях России, практически все жалобы от потребителей касаются неправильного потребления продукции. «В основном, более 90% жалоб связаны с нарушением правил потребления этой продукции», — поделился директор в разговоре с ТАСС. По его словам, рецептура зефира не менялась с 2018 года, а товары фабрики продаются во всей России. Ранее покупатели продуктовых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» выразили недовольство по поводу зефира, содержащего мальтит — многоатомный спирт, который получают из крахмала и который используется в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Люди, попробовавшие зефир под маркой «Жизель», столкнулись с неприятными симптомами, такими как вздутие живота, болевые ощущения и диарея.
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