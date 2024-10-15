Покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка» массово жалуются на отравление зефиром

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Россияне отравились зефиром марки "Жизель"
Россияне отравились зефиром марки "Жизель" Фото:

Покупатели продуктовых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» пожаловались на продукцию зефира, содержащего мальтит (многоатомный спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя и подсластителя). Десятки человек, употребившие зефир марки «Жизель», испытали негативные симптомы, включая вздутие, боли в животе и диарею.

«Покупатели из „Пятерочки“ и „Перекрестка“ пожаловались на воздействие зефира. <...> Среди пострадавших: десятки человек», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что все пострадавшие съели продукцию марки «Жизель» и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею. 

Ранее появились сообщения о массовом отравлении зефиром. Отмечалось, что продукт был приобретен в филиалах «Вкусвилла». Копания прекратила продажу спорного зефира компании и  не признала своей вины.

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Покупатели продуктовых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» пожаловались на продукцию зефира, содержащего мальтит (многоатомный спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя и подсластителя). Десятки человек, употребившие зефир марки «Жизель», испытали негативные симптомы, включая вздутие, боли в животе и диарею. «Покупатели из „Пятерочки“ и „Перекрестка“ пожаловались на воздействие зефира. <...> Среди пострадавших: десятки человек», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что все пострадавшие съели продукцию марки «Жизель» и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею.  Ранее появились сообщения о массовом отравлении зефиром. Отмечалось, что продукт был приобретен в филиалах «Вкусвилла». Копания прекратила продажу спорного зефира компании и  не признала своей вины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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