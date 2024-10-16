Суды будут отправлять россиян, желающих развестись, к психологу

16 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

В России принимают новые меры для сохранения семей Фото: Илья Московец © URA.RU Прежде чем оформить развод, суд будет отправлять супругов на консультацию к психологу. Если встреча со специалистом не поможет сохранить семью, через три месяца брак расторгнут. Такой законопроект ждет рассмотрения в Госдуме, текст документа опубликован на официальном сайте законодательного органа. «Действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака, вправе принять меры к примирению супругов и назначить срок для примирения в пределах трех месяцев. Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Рекомендовать психологическую консультацию будут в двух случаях: если один из партнеров не хочет расставаться, либо если у пары есть несовершеннолетние общие дети. По действующему закону, судья может принять меры по примирению супругов, но такой обязанности у него нет — многие семьи распадались даже без выяснения причины. В новой редакции закона суд хотят обязать хотя бы попытаться помирить рассорившуюся пару. Причем не просто дать время подумать, а отправить подавших на развод к семейному психологу и отложить разбирательство дела на три месяца. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Игоря Антропенко, сейчас примирительные процедуры в суде часто сводятся просто к ожиданию, когда с супругами никто не работает, либо пару консультируют по вопросам деления имущества и решения спорных вопросов с детьми. «Такая помощь в какой-то степени даже провоцирует развод. Возможно, кто-то даже более легко решается на этот шаг, поскольку им помогают в урегулировании спорных моментов», — заявил он URA.RU. По мнению собеседника агентства, его законодательная инициатива будет способствовать сохранению брака. «По опросам ВЦИОМ, среди причин разводов 15% респондентов называют отсутствие взаимопонимания. Часто расходятся молодые люди, импульсивные, бывает, им даже не с кем посоветоваться. И здесь мы видим большой потенциал работы семейного психолога», — поделился он. Депутат уверен, что даже если нововведение поможет сохранить семью в 5-10% случаев, то мера уже будет оправдана. При этом депутат подчеркнул, что изменения в законе не предполагают никаких дополнительных затруднений для развода. Силой, по его словам, «заставлять ходить к психологу никого не будут». Если оба супруга или один из них будут уклоняться от возможности поговорить со специалистом, брак расторгнут через три месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прежде чем оформить развод, суд будет отправлять супругов на консультацию к психологу. Если встреча со специалистом не поможет сохранить семью, через три месяца брак расторгнут. Такой законопроект ждет рассмотрения в Госдуме, текст документа опубликован на официальном сайте законодательного органа. «Действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака, вправе принять меры к примирению супругов и назначить срок для примирения в пределах трех месяцев. Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Рекомендовать психологическую консультацию будут в двух случаях: если один из партнеров не хочет расставаться, либо если у пары есть несовершеннолетние общие дети. По действующему закону, судья может принять меры по примирению супругов, но такой обязанности у него нет — многие семьи распадались даже без выяснения причины. В новой редакции закона суд хотят обязать хотя бы попытаться помирить рассорившуюся пару. Причем не просто дать время подумать, а отправить подавших на развод к семейному психологу и отложить разбирательство дела на три месяца. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Игоря Антропенко, сейчас примирительные процедуры в суде часто сводятся просто к ожиданию, когда с супругами никто не работает, либо пару консультируют по вопросам деления имущества и решения спорных вопросов с детьми. «Такая помощь в какой-то степени даже провоцирует развод. Возможно, кто-то даже более легко решается на этот шаг, поскольку им помогают в урегулировании спорных моментов», — заявил он URA.RU. По мнению собеседника агентства, его законодательная инициатива будет способствовать сохранению брака. «По опросам ВЦИОМ, среди причин разводов 15% респондентов называют отсутствие взаимопонимания. Часто расходятся молодые люди, импульсивные, бывает, им даже не с кем посоветоваться. И здесь мы видим большой потенциал работы семейного психолога», — поделился он. Депутат уверен, что даже если нововведение поможет сохранить семью в 5-10% случаев, то мера уже будет оправдана. При этом депутат подчеркнул, что изменения в законе не предполагают никаких дополнительных затруднений для развода. Силой, по его словам, «заставлять ходить к психологу никого не будут». Если оба супруга или один из них будут уклоняться от возможности поговорить со специалистом, брак расторгнут через три месяца.