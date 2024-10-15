Начальницу отдела миграции УМВД Сургута оставили под домашним арестом

Начальницу отдела миграции УМВД Сургута (ХМАО) Людмилу Карамову оставили под домашним арестом. Несмотря на два уголовных дела, где фигурирует она, ее подчиненная Айнура Испердинова и бизнесмен Элчин Ахвердиев, тройке подозреваемых в коррупции, торговле гражданством и создании преступного сообщества, удалось избежать заключения в СИЗО. Информацию URA.RU подтвердили в горсуде.
«[Подозреваемым] отказали в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе городского суда. Карамова, Испердинова и Ахвердиев продолжат находиться под домашним арестом.
Об изменении меры пресечения в отношении подозреваемых ходатайствовали следователи. Повторное рассмотрение дела в суде началось, когда в отношении тройки фигурантов возбудили второе уголовное дело — о создании преступного сообщества. «По второму делу вообще никакой меры пресечения не было — просто отпустили, и все. За счет того, что есть первое уголовное дело, они остались под домашним арестом», — уточнил источник в силовых структурах.
Ранее URA.RU писало о том, что в отношении главы отдела миграции Карамовой, ее подчиненной и одного из подозреваемых бизнесменов возбуждено второе уголовное дело. Заседание об изменении меры пресечения проходило в Сургутском городском суде 15 октября.
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