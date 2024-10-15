Начальницу отдела миграции УМВД Сургута оставили под домашним арестом

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Мера пресечения подозреваемым остается прежней — домашний арест
Мера пресечения подозреваемым остается прежней — домашний арест Фото:
новость из сюжета
В Сургуте задержан начальник отдела миграции полиции

Начальницу отдела миграции УМВД Сургута (ХМАО) Людмилу Карамову оставили под домашним арестом. Несмотря на два уголовных дела, где фигурирует она, ее подчиненная Айнура Испердинова и бизнесмен Элчин Ахвердиев, тройке подозреваемых в коррупции, торговле гражданством и создании преступного сообщества, удалось избежать заключения в СИЗО. Информацию URA.RU подтвердили в горсуде.

«[Подозреваемым] отказали в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе городского суда. Карамова, Испердинова и Ахвердиев продолжат находиться под домашним арестом.

Об изменении меры пресечения в отношении подозреваемых ходатайствовали следователи. Повторное рассмотрение дела в суде началось, когда в отношении тройки фигурантов возбудили второе уголовное дело — о создании преступного сообщества. «По второму делу вообще никакой меры пресечения не было — просто отпустили, и все. За счет того, что есть первое уголовное дело, они остались под домашним арестом», — уточнил источник в силовых структурах.

Ранее URA.RU писало о том, что в отношении главы отдела миграции Карамовой, ее подчиненной и одного из подозреваемых бизнесменов возбуждено второе уголовное дело. Заседание об изменении меры пресечения проходило в Сургутском городском суде 15 октября.

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Начальницу отдела миграции УМВД Сургута (ХМАО) Людмилу Карамову оставили под домашним арестом. Несмотря на два уголовных дела, где фигурирует она, ее подчиненная Айнура Испердинова и бизнесмен Элчин Ахвердиев, тройке подозреваемых в коррупции, торговле гражданством и создании преступного сообщества, удалось избежать заключения в СИЗО. Информацию URA.RU подтвердили в горсуде. «[Подозреваемым] отказали в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в пресс-службе городского суда. Карамова, Испердинова и Ахвердиев продолжат находиться под домашним арестом. Об изменении меры пресечения в отношении подозреваемых ходатайствовали следователи. Повторное рассмотрение дела в суде началось, когда в отношении тройки фигурантов возбудили второе уголовное дело — о создании преступного сообщества. «По второму делу вообще никакой меры пресечения не было — просто отпустили, и все. За счет того, что есть первое уголовное дело, они остались под домашним арестом», — уточнил источник в силовых структурах. Ранее URA.RU писало о том, что в отношении главы отдела миграции Карамовой, ее подчиненной и одного из подозреваемых бизнесменов возбуждено второе уголовное дело. Заседание об изменении меры пресечения проходило в Сургутском городском суде 15 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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