14 октября 2024

Суд пересмотрит меру пресечения подозреваемым в торговле гражданством силовикам из Сургута

Фигурантам дела о торговле гражданством в Сургуте грозит заключение под стражу
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд начал рассмотрение об изменении меры пресечения фигурантам громкого уголовного дела
Суд начал рассмотрение об изменении меры пресечения фигурантам громкого уголовного дела Фото:
новость из сюжета
В Сургуте задержан начальник отдела миграции полиции

Начальница отдела миграции УМВД Сургута (ХМАО) Людмила Карамова, ее подчиненная Айнура Испердинова и бизнесмен Элчин Ахвердиев, подозреваемые в торговле гражданством, стали фигурантами второго уголовного дела — о создании преступного сообщества. До этого момента они находились под домашним арестом. Горсуд Сургута начал заседание об изменении меры пресечения в закрытом режиме, передает источник URA.RU в силовых структурах.

«Подозреваемым в создании ОПГ в отделе миграции Сургута пересмотрят меру пресечения — в отношении Карамовой, Испердиновой и Ахвердиева возбуждено второе уголовное дело по ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Ранее прокурор Голубев не стал поддерживать ходатайство СК, и начальницу отдела управления миграции Карамову, ее подчиненную Испердинову и бизнесмена Ахвердиева, проходящих по делу о торговле паспортами и местами в очередях, отправили под домашний арест. Силовики тогда отмечали, что это слишком мягкая мера пресечения. Наличие второй статьи (создание преступного сообщества) может повлечь за собой заключение в СИЗО. Горсуд Сургута начал заседание об изменении меры пресечения. Оно проходит прямо сейчас в закрытом режиме», — передает инсайдер.

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, если вина будет доказана. В пресс-службе суда подтвердили начало судебного процесса о пересмотре меры пресечения.

Разработка преступной группировки, создавшей бизнес на торговле гражданством в отделе по вопросам миграции УМВД Сургута (ХМАО), началась в сентябре 2022 года. Именно тогда в правоохранительные органы начали поступать первые жалобы на действия начальницы отдела Людмилы Карамовой и ее подчиненной Айнуры Испердиновой.

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Начальница отдела миграции УМВД Сургута (ХМАО) Людмила Карамова, ее подчиненная Айнура Испердинова и бизнесмен Элчин Ахвердиев, подозреваемые в торговле гражданством, стали фигурантами второго уголовного дела — о создании преступного сообщества. До этого момента они находились под домашним арестом. Горсуд Сургута начал заседание об изменении меры пресечения в закрытом режиме, передает источник URA.RU в силовых структурах. «Подозреваемым в создании ОПГ в отделе миграции Сургута пересмотрят меру пресечения — в отношении Карамовой, Испердиновой и Ахвердиева возбуждено второе уголовное дело по ст. 210 УК (организация преступного сообщества). Ранее прокурор Голубев не стал поддерживать ходатайство СК, и начальницу отдела управления миграции Карамову, ее подчиненную Испердинову и бизнесмена Ахвердиева, проходящих по делу о торговле паспортами и местами в очередях, отправили под домашний арест. Силовики тогда отмечали, что это слишком мягкая мера пресечения. Наличие второй статьи (создание преступного сообщества) может повлечь за собой заключение в СИЗО. Горсуд Сургута начал заседание об изменении меры пресечения. Оно проходит прямо сейчас в закрытом режиме», — передает инсайдер. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, если вина будет доказана. В пресс-службе суда подтвердили начало судебного процесса о пересмотре меры пресечения. Разработка преступной группировки, создавшей бизнес на торговле гражданством в отделе по вопросам миграции УМВД Сургута (ХМАО), началась в сентябре 2022 года. Именно тогда в правоохранительные органы начали поступать первые жалобы на действия начальницы отдела Людмилы Карамовой и ее подчиненной Айнуры Испердиновой.
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