В Челябинской области продают угодья на 6 тысяч гектаров с полями пшеницы. Скрин

16 октября 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Поля пшеницы продают в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за 190 миллионов рублей выставили на продажу предприятие с шестью тысячами гектаров полей пшеницы и сельскохозяйственной техникой. Также в эту стоимость включены производственные базы. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Зeмля в аpенде у администpации. Культуры в севoбоpоте: твеpдaя пшеницa, мягкaя пшeница, пoдcoлнeчник, лeн, ячмень. Общая площадь — 6100 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления также отметил, что вместе с земельным участком предлагаются тракторы, комбайны, жатки, сеялки, культироваторы и другая техника. Две производственные базы, по словам продавца, оснащены всем необходимым. На территории какого муниципалитета находятся угодья, не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку. Угодья предлагаются покупателю с соответствующей сельскохозяйственной техникой Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/uyskoe/gotoviy_biznes/prodam_selhozpredpriyatie_6100ga_3684965504 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за 190 миллионов рублей выставили на продажу предприятие с шестью тысячами гектаров полей пшеницы и сельскохозяйственной техникой. Также в эту стоимость включены производственные базы. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Зeмля в аpенде у администpации. Культуры в севoбоpоте: твеpдaя пшеницa, мягкaя пшeница, пoдcoлнeчник, лeн, ячмень. Общая площадь — 6100 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления также отметил, что вместе с земельным участком предлагаются тракторы, комбайны, жатки, сеялки, культироваторы и другая техника. Две производственные базы, по словам продавца, оснащены всем необходимым. На территории какого муниципалитета находятся угодья, не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку.