15 октября 2024

В Челябинской области продают угодья на 6 тысяч гектаров с полями пшеницы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский и пшеница Челябинск, поле, пшеница, урожай, нива, колосья
Поля пшеницы продают в Челябинской области Фото:

В Челябинской области за 190 миллионов рублей выставили на продажу предприятие с шестью тысячами гектаров полей пшеницы и сельскохозяйственной техникой. Также в эту стоимость включены производственные базы. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Зeмля в аpенде у администpации. Культуры в севoбоpоте: твеpдaя пшеницa, мягкaя пшeница, пoдcoлнeчник, лeн, ячмень. Общая площадь — 6100 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления также отметил, что вместе с земельным участком предлагаются тракторы, комбайны, жатки, сеялки, культироваторы и другая техника. Две производственные базы, по словам продавца, оснащены всем необходимым. На территории какого муниципалитета находятся угодья, не уточняется.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку.

Угодья предлагаются покупателю с соответствующей сельскохозяйственной техникой
Угодья предлагаются покупателю с соответствующей сельскохозяйственной техникой

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В Челябинской области за 190 миллионов рублей выставили на продажу предприятие с шестью тысячами гектаров полей пшеницы и сельскохозяйственной техникой. Также в эту стоимость включены производственные базы. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Зeмля в аpенде у администpации. Культуры в севoбоpоте: твеpдaя пшеницa, мягкaя пшeница, пoдcoлнeчник, лeн, ячмень. Общая площадь — 6100 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления также отметил, что вместе с земельным участком предлагаются тракторы, комбайны, жатки, сеялки, культироваторы и другая техника. Две производственные базы, по словам продавца, оснащены всем необходимым. На территории какого муниципалитета находятся угодья, не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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