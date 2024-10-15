В Челябинской области за 190 миллионов рублей выставили на продажу предприятие с шестью тысячами гектаров полей пшеницы и сельскохозяйственной техникой. Также в эту стоимость включены производственные базы. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Зeмля в аpенде у администpации. Культуры в севoбоpоте: твеpдaя пшеницa, мягкaя пшeница, пoдcoлнeчник, лeн, ячмень. Общая площадь — 6100 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявления также отметил, что вместе с земельным участком предлагаются тракторы, комбайны, жатки, сеялки, культироваторы и другая техника. Две производственные базы, по словам продавца, оснащены всем необходимым. На территории какого муниципалитета находятся угодья, не уточняется.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку.
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