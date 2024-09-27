27 сентября 2024

В Челябинской области продается один из старейших водочных заводов. Скрин

В Верхнеуральске продают ликеро-водочный завод за 36 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области выставили на продажу старейший водочный завод Фото:

В городе Верхнеуральске Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку. Соответствующая информация появилась на сайте интернет-объявлений.

«Пpодaется здaниe бывшeго ликерo-вoдoчнoгo зaвода. Все узлы для изготoвлeния и xpaнeния в xoрoшем cocтoянии, не xвaтаeт тoлькo линий розливa. Cвоя кoтeльная. Площaдь земeльногo участка 12500 квадратных метров», — соообщил продавец на сайте «Авито».

Автор объявления также уточнил, что площадь производственной площадки 3000 квадратных метров. Здание трехэтажное, рядом имеется артезианская скважина. Завод можно приобрести в рассрочку либо оформить в аренду.

Как сообщало URA.RU ранее, предприятие в 2022 году можно было приобрести за 30 миллионов рублей. Завод в Верхнеуральске является одним из старейших в России. В 1885 году это был «Казенный винный склад», созданный купцом Иваном Рассохиным, чью водку пил будущий император России Николай Второй.

В апреле 2016 года завод прекратил работу, предприятие законсервировали. Спустя год его тайно запустили три местные пенсионерки. Их приговорили к условному сроку и штрафу в размере 750 тысяч рублей.

Завод работал в Челябинской области с конца 19 века
Завод работал в Челябинской области с конца 19 века

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В городе Верхнеуральске Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку. Соответствующая информация появилась на сайте интернет-объявлений. «Пpодaется здaниe бывшeго ликерo-вoдoчнoгo зaвода. Все узлы для изготoвлeния и xpaнeния в xoрoшем cocтoянии, не xвaтаeт тoлькo линий розливa. Cвоя кoтeльная. Площaдь земeльногo участка 12500 квадратных метров», — соообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что площадь производственной площадки 3000 квадратных метров. Здание трехэтажное, рядом имеется артезианская скважина. Завод можно приобрести в рассрочку либо оформить в аренду. Как сообщало URA.RU ранее, предприятие в 2022 году можно было приобрести за 30 миллионов рублей. Завод в Верхнеуральске является одним из старейших в России. В 1885 году это был «Казенный винный склад», созданный купцом Иваном Рассохиным, чью водку пил будущий император России Николай Второй. В апреле 2016 года завод прекратил работу, предприятие законсервировали. Спустя год его тайно запустили три местные пенсионерки. Их приговорили к условному сроку и штрафу в размере 750 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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