В Челябинской области продается один из старейших водочных заводов. Скрин

В Верхнеуральске продают ликеро-водочный завод за 36 миллионов рублей

28 сентября 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

В Челябинской области выставили на продажу старейший водочный завод Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Верхнеуральске Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку. Соответствующая информация появилась на сайте интернет-объявлений. «Пpодaется здaниe бывшeго ликерo-вoдoчнoгo зaвода. Все узлы для изготoвлeния и xpaнeния в xoрoшем cocтoянии, не xвaтаeт тoлькo линий розливa. Cвоя кoтeльная. Площaдь земeльногo участка 12500 квадратных метров», — соообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что площадь производственной площадки 3000 квадратных метров. Здание трехэтажное, рядом имеется артезианская скважина. Завод можно приобрести в рассрочку либо оформить в аренду. Как сообщало URA.RU ранее, предприятие в 2022 году можно было приобрести за 30 миллионов рублей. Завод в Верхнеуральске является одним из старейших в России. В 1885 году это был «Казенный винный склад», созданный купцом Иваном Рассохиным, чью водку пил будущий император России Николай Второй. В апреле 2016 года завод прекратил работу, предприятие законсервировали. Спустя год его тайно запустили три местные пенсионерки. Их приговорили к условному сроку и штрафу в размере 750 тысяч рублей. Завод работал в Челябинской области с конца 19 века Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/verhneuralsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_3000_m_4529582816 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Верхнеуральске Челябинской области за 36 миллионов рублей выставили на продажу один из старейших в регионе ликеро-водочных заводов. Производственную площадку предлагают взять в аренду либо приобрести в рассрочку. Соответствующая информация появилась на сайте интернет-объявлений. «Пpодaется здaниe бывшeго ликерo-вoдoчнoгo зaвода. Все узлы для изготoвлeния и xpaнeния в xoрoшем cocтoянии, не xвaтаeт тoлькo линий розливa. Cвоя кoтeльная. Площaдь земeльногo участка 12500 квадратных метров», — соообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что площадь производственной площадки 3000 квадратных метров. Здание трехэтажное, рядом имеется артезианская скважина. Завод можно приобрести в рассрочку либо оформить в аренду. Как сообщало URA.RU ранее, предприятие в 2022 году можно было приобрести за 30 миллионов рублей. Завод в Верхнеуральске является одним из старейших в России. В 1885 году это был «Казенный винный склад», созданный купцом Иваном Рассохиным, чью водку пил будущий император России Николай Второй. В апреле 2016 года завод прекратил работу, предприятие законсервировали. Спустя год его тайно запустили три местные пенсионерки. Их приговорили к условному сроку и штрафу в размере 750 тысяч рублей.