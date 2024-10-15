Макрон посоветовал Нетаньяху помнить, что Израиль был создан ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН. Такое напоминание премьеру сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Поэтому, по его словам, Нетаньяху не должен нарушать указы Организации.
«Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы [организации]», — передает газета Parisien слова Макрона, сказанные на совете министров. Он напомнил про голосование Генассамблеи ООН в 1947 году в поддержку разделения Палестины на независимые еврейское и арабское государства.
Отношения между Францией и Израилем обострились после того, как Макрон выразил поддержку идее прекращения поставок вооружений Тель-Авиву, которые используются в военных действиях в Газе. Макрон подчеркнул, что такой шаг является ключевым для разрешения конфликта в регионе. Это заявление вызвало острую реакцию со стороны Нетаньяху, который раскритиковал позицию французского лидера, сообщает RT.
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